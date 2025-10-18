Language
    ठेके के बगल में बैठकर सेल्समैन कर रहा था ये गंदा काम, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By Sunildutt Tiwari Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:13 PM (IST)

    नगर के पश्चिमी बाईपास पर देशी शराब ठेके के पास एक कमरे से अवैध शराब बेच रहे सेल्समैन को पुलिस ने शुक्रवार देर रात पकड़ा। उसके पास से 86 पौव्वा देशी शराब बरामद हुई। उसी रात रावण वध और मेले के कारण नगर में भारी भीड़ थी।    

    संवाद सहयोगी, खागा। नगर के पश्चिमी बाईपास पर देशी शराब ठेका के बगल में बने एक कमरे से शराब बिक्री कर रहे सेल्समैन को पुलिस ने देर रात दबोच लिया। आरोपित के पास से पुलिस ने 86 पौव्वा देशी शराब बरामद की है। शुक्रवार देर रात नगर में रावण वध व मेला देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी।

    भीड़भाड़ का फायदा उठाने के लिए देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहीं। संग्रामपुर सानी ठेका के बगल में बने एक कमरे से देर रात शराब बिक्री की सूचना पर कस्बा इंचार्ज सत्यप्रकाश पाठक व सिपाही अतुल श्रीवास्तव ने छापेमारी की तो टेनी गांव निवासी जीतेंद्र सिंह ठेका की शराब बिक्री करते पकड़े गए।

    आरोपित ने बताया कि वह शराब ठेका में सेल्समैन है। कोतवाली प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध आबकारी एक्ट में कार्रवाई की गई है।