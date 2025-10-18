ठेके के बगल में बैठकर सेल्समैन कर रहा था ये गंदा काम, पुलिस ने किया गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, खागा। नगर के पश्चिमी बाईपास पर देशी शराब ठेका के बगल में बने एक कमरे से शराब बिक्री कर रहे सेल्समैन को पुलिस ने देर रात दबोच लिया। आरोपित के पास से पुलिस ने 86 पौव्वा देशी शराब बरामद की है। शुक्रवार देर रात नगर में रावण वध व मेला देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी।

भीड़भाड़ का फायदा उठाने के लिए देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहीं। संग्रामपुर सानी ठेका के बगल में बने एक कमरे से देर रात शराब बिक्री की सूचना पर कस्बा इंचार्ज सत्यप्रकाश पाठक व सिपाही अतुल श्रीवास्तव ने छापेमारी की तो टेनी गांव निवासी जीतेंद्र सिंह ठेका की शराब बिक्री करते पकड़े गए।