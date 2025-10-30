IAS अक्षय पटेल ने दूसरे अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया UPSC? बता दिया अपनी सफलता का सीक्रेट
बिंदकी के बसंतीखेड़ा गांव के अक्षत पटेल ने यूपीएससी 2024 परीक्षा में सफलता प्राप्त कर आईएएस बनकर गांव का नाम रोशन किया। अक्षत ने बताया कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से सफलता मिलती है। उन्होंने गुरु हरराय एकेडमी से शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी की। परिवार ने उनका पूरा सहयोग किया। अक्षत ने युवाओं को भटकाव से बचने की सलाह दी।
संवाद सहयोगी, बिंदकी। तहसील के बसंतीखेड़ा गांव में रहने वाले अक्षय पटेल ने यूपीएससी 2024 की परीक्षा दूसरे प्रयास में पास कर आइएएस अधिकारी बने हैं। आइएएस बनने की जानकारी गांव में आई तो स्वजन खुशी से झूम उठे। पूरे गांव में माटी के इस लाल की कामयाबी की चर्चा हो रही है। सफलता पर अक्षय पटेल ने 'जागरण' से बात करते हुए कहाकि जब हम किसी एक गोल पर फोकस करेंगे तो सफलता मिलना तय है।
मूलरूप से बसंतीखेड़ा गांव के अमर सिंह पटेल शिक्षा विभाग में बीईओ (खंड शिक्षाधिकारी) के पद पर जनपद जालौन में कार्यरत हैं। इनका परिवार कानपुर नगर के कोयला नगर में रहता है। वर्ष 2024 की यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले इनके पुत्र अक्षय पटेल ने गुरु हरराय एकेडमी नौबस्ता से वर्ष 2016 में दसवीं व वर्ष 2018 में बारहवीं पास की। इसके बाद दिल्ली के रामनुजयन कालेज में मैथ आनर्स से उच्च शिक्षा ग्रहण की।
अक्षय पटेल बताते हैं कि उनकी पढ़ाई के दिनों में ही लक्ष्य आइएएस बनने का था। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद चार वर्ष से राजेंद्र नगर दिल्ली में यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने लगे। पहली बार 2023 में यूपीएससी परीक्षा दी तो मेंस में सेलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद 2024 की में यूपीएससी परीक्षा दी। इसमें उनका चयन हो गया है। मोबाइल पर बात करते हुए उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि तैयारी के समय हमारे मन में भटकाव नहीं होना चाहिए।
परिवार ने सफलता के लिए हर कदम दिया साथ
आइएएस अक्षय पटेल ने बताया कि उनकी इस कामयाबी के पीछे मां अर्चना पटेल व पिता अमर सिंह पटेल के अलावा बड़े भाई अभिषेक पटेल व भाभी नंदनी पटेल हैं। सभी ने उनके हौसलों को सदैव बढ़ाने का काम किया है। बड़े भाई अभिषेक भारतीय वायु सेना में हैं। मां व भाभी गृहणी हैं, जबकि बहन आंचल पटेल दिल्ली में पढ़ाई कर रही हैं।
