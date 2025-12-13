Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेटी पैदा हुई तो पति ने दे दिया तीन तलाक, दूसरी शादी की धमकी भी दी; यूपी में महिला की आपबीती

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    फतेहपुर में, एक महिला, खुशबू बानों ने शिकायत दर्ज कराई है कि ससुराल वालों ने दहेज में पांच लाख रुपये की मांग की क्योंकि उसने दो बेटियों को जन्म दिया। ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। ससुराल में बहू ने दो बेटियों को जन्म दिया तो ससुरालीजन पांच लाख रुपये की मांग रख दी। पीड़िता का आरोप है कि मारपीट व प्रताड़ना पर उसने कहा कि वह भरण पोषण का मुकदमा करेगी, बस इतना सुनते ही पति ने उसे पीटा और कहा कि तुझे तलाक देकर दूसरी कर लूंगा...जिससे वह डरी व सहमी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खखरेडू थाने के किशुनपुर चिरई गांव में रहने वाली खुशबू बानों ने महिला थाना पुलिस को दी गई तहरीर में स्पष्ट किया है कि उसकी शादी तीन जनवरी 2018 को कौशांबी जिले के करारी थाने के कृष्णनगर निवासी इम्तियाज अहमद के साथ हुई थी।

    बचपन में ही मां पिता की मौत के बाद उसके मामाओं ने उसकी शादी की। ससुरालीजनों में पति के साथ सास अनीसा बेगम, ननद सीमा बानों, बड़ी ननद संजीदा बानों की पुत्री अनय बानों दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। पति के संसर्ग से पुत्री फिजा व दुवा बानों को जन्म दिया तो ससुरालीजन कहने लगे कि बार बार बेटी पैदा करती है...।

    अब पांच लाख मांग रहे हैं जबकि मामा महबूब अहमद ने 50 हजार दे दिए हैं। इंस्पेक्टर संगीता यादव ने बताया कि पीड़िता खुशबू बानों की ओर से दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।