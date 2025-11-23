Language
    'तीन जिलों का हिस्ट्रीशीटर हूं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा', पड़ोसी ने अश्लील हरकत का विरोध किया तो की ये गंदी हरकत

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:55 PM (IST)

    बकंधा गांव में एक व्यक्ति अपने मकान की छत पर अर्द्धनग्न अवस्था में पड़ोसी की ओर मुंहकर अश्लील गाने गाने लगा। विरोध करने पर उसने खुद को तीन जिलों (उन्नाव, कानपुर, फतेहपुर) का हिस्ट्रीशीटर बताते हुए पड़ोसी को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत करने जाते समय रास्ते में पीड़ित से मारपीट भी की गई।      

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। बकंधा गांव स्थित आरोपित अपने मकान की छत पर अर्द्धनग्न होकर पड़ोसी के घर की ओर मुंहकर अश्लील गाने गाने लगा। पड़ोसी का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपित बोला कि मैं तीन जिले उन्नाव, कानपुर व फतेहपुर का हिस्ट्रीशीटर हूं...तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा। ऐसे ही करुंगा जो करना हो कर लेना। पुलिस से शिकायत करने जाते समय रास्ते में भी पीटा।दहशतजदा पीड़ित किसी तरह सदर कोतवाली पहुंचा और तहरीर दी। पुलिस ने एक नामजद व दो अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

    तहरीर में क्या लगाए आरोप?

    सदर कोतवाली के बकंधा गांव के मुस्तकीम अहमद ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि गांव का नूरआलम अपराधी किस्म का युवक है। 22 नवंबर 2025 को सुबह अपनी छत पर खड़े होकर उसके घर की ओर मुंहकर अश्लील गाने गाने लगा। विरोध करने पर बोला कि मैं अपनी छत पर रोज खड़ा होकर ऐसे ही करुंगा जो करना हो कर लेना मेरा कुछ नहीं होगा।

    इस पर वह पुलिस से शिकायत करने की बात कहकर चौराहे की ओर चला गया। तभी नूरआलम अपने दो अन्य साथियों के साथ चौराहे पर आकर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और मारपीट करने लगा। शोर मचाने पर कई लोगों के आने पर वह धमकी देते हुए निकल गया कि मेरे बारे में पता कर लेना मैं तीन जिले का हिस्ट्रीशीटर हूं, तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा...। इस समय वह अपनी बीमार मां के इलाज में व्यस्त है, जिससे देर से सदर कोतवाली में तहरीर दी।

    इंस्पेक्टर बोले, नहीं है क्रिमिनल हिस्ट्री

    इंस्पेक्टर तारकेश्वर राय ने बताया कि आरोपित नूरआलम के विरुद्ध सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकत कर गाना गाने व मारपीट कर धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है। आरोपित नूरआलम घर से फरार है। इसके विरुद्ध कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है और किसी जिले का हिस्ट्रीशीटर नहीं है। पेशाब करने को लेकर विवाद उपजा था।