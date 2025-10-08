तेज रफ्तार स्कॉर्पियो तालाब में गिरने से चार की मौत, शादी से प्रयागराज लौट रहे थे गाड़ी सवार; पांच घायल

कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर बड़ौरी टोल प्लाजा के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो तालाब में गिर गई जिससे चार लोगों की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। सभी मृतक प्रयागराज के खुल्दाबाद सब्जी मंडी के रहने वाले थे। शुरुआती जांच में ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हादसा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण टीम, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर कल्यानपुर थाना क्षेत्र बड़ौरी टोल प्लाजा के पास स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पानी भरे तालाब में जा गिरी। स्कॉर्पियो सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक सहित पांच लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं।

इनको इलाज के लिए पीएचसी गोपालगंज में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की सूचना पर एएसपी व सीओ मौके पर पहुंची। चालक को झपकी आना मना जा रहा है। कानपुर बरात में गए थे दोस्त स्कॉर्पियो लेकर जनपद प्रयागराज के खुल्दाबाद सब्जी मंडी निवासी गौतम पाल की बारात मंगलवार को कानपुर गई थी। मोहल्ले के दोस्त किराए पर मोहल्ले के ही राहुल गुप्ता की स्कॉर्पियो किराए पर लेकर शादी समारोह में शामिल होने गए थे। बुधवार करीब चार बजे कानपुर से वापस प्रयागराज लौटते समय लगभग 5:30 बजे हाईवे पर बड़ौरी टोल प्लाजा के पास गाड़ी चालक को झपकी आ गई। इससे डिवाइडर लेन (स्पीड लेन) पर 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर दूसरी से तीसरी लेन में पहुंची और हाईवे किनारे पानी से भरे तालाब में गिर गई।

हादसे के बाद जुटे राहगीर दुर्घटना देख राहगीर व ग्रामीण एकत्र हो गए। स्कॉर्पियो सवारों को बचाने के लिए गाड़ी के शीशे तोड़ सभी को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। सूचना पर थाना प्रभारी अखिलेश कुमार व एनएचएआई की टीम भी मौके पर पहुंच गई। स्कॉर्पियो में फंसे चालक सहित सभी नौ लोगों को निकालकर नजदीक के पीएचसी गोपालगंज ले जाया गया।

डॉक्टरों ने चार को मृत किया घाेषित जहां चिकित्सक ने 26 वर्षीय साहिल गुप्ता, 28 वर्षीय शिवम साहू, 28 वर्षीय रितेश उर्फ ननकी सोनकर व 25 वर्षीय राहुल केसरवानी को मृत घोषित कर दिया। जबकि मामूली रूप से घायल स्कॉर्पियो चालक राहुल कुमार, महेश कुमार, सुमित व नीरज को इलाज के लिए भर्ती किया गया है। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने बताया कि दुर्घटना में चार लोगों की मौत हुई है।

हादसे की वजह की पुलिस कर रही जांच हाईवे पर स्कॉर्पियो के पानी भरे तालाब में अनियंत्रित होकर गिरने के कारण की पुलिस जांच कर रही है। सीओ प्रगति यादव ने बताया कि चालक ने दाहिना टायर पर हवा कम होने के कारण गाड़ी लहराकर अनियंत्रित होने की बात बताई है। जबकि प्रत्यक्षदर्शियों का अनुमान है कि चालक को झपकी आने से हादसा हुआ है।