हरदोई के पिकअप चालक की सफर के दौरान मौत, बिहार से लौटते समय खराब हुई थी तबीयत
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक पिकअप चालक की बिहार से लौटते समय तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। चालक को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना से चालक के परिवार में शोक की लहर है और हरदोई में दुख का माहौल है। मृतक अपने परिवार का एकमात्र सहारा था।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर सफर के दौरान खागा के समीप पिकअप चालक की तबीयत खराब हो गई। साथ में रहे पशु व्यापारी ने चालक को अचेतावस्था में खागा सीएचसी में दिखाया, जहां चिकित्सक ने चालक को मृत घोषित कर दिया।
हरदोई जनपद के सांडी थानांतर्गत सांडी के रहने वाले 23 अमर सिंह, आंबेडकर नगर न्यू सिविल लाइंस निवासी मुकेश सहगल की पिकअप चलाता था। दो दिन पहले ही अमर सिंह, पशु व्यापारी शेरू निवासी गुरसहांयगंज जनपद कन्नौज की बकरियां लादकर उन्हें बिहार प्रांत में छोड़ने गया था।
पशु व्यापारी के साथ वह बुधवार रात बिहार से लौट रहा था। तड़के तीन बजे पशु व्यापारी के साथ पिकअप चालक ने कौशांबी जनपद के एक ढाबा में भोजन किया। सफर के दौरान कटोघन टोल प्लाजा समीप पहुंचने पर पिकअप चालक की तबीयत खराब हुई तो उसे खागा सीएचसी में दिखाया गया।
दिवंगत तीन भाइयों में सबसे छोटा था। दिवंगत के भाई सर्वेंद्र ने फोन पर बताया कि अमर सिंह अविवाहित था, रात 11 बजे भाई से मोबाइल फोन पर बातचीत हुई थी। कोतवाली प्रभारी रमेश पटेल ने बताया कि स्वजन के आने पर कार्रवाई की जाएगी।
