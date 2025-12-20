Language
    22 दिसंबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का फतेहपुर दौरा, 104 लाभार्थियों को सौंपेगी हितलाभ

    By Vinod Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल फतेहपुर में 22 दिसंबर को रहेंगी। मदारीपुर में हेलीकाप्टर से उतरकर, वह सरस्वती विद्यामंदिर में आयोजित कार्यक्रमो ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 22 दिसंबर सोमवार को जिले में रहेगी। उनका हेलीकाप्टर मदारीपुर में बने हेलीपैड में उतरेगा, इसके बाद वह कार से सरस्वती विद्यामंदिर में पहुंचेगी और यहीं पर आयोजित संपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वह करीब 85 मिनट तक मंच पर रहेंगी और इस दौरान 11 योजनाओं के 104 लाभार्थियों को अपने हाथों से हितलाभ बांटा जाएगा। जबकि 1282 लाभार्थियों को मंच से नीचे अफसर हितलाभ की सामग्री देंगे।

    शनिवार को राज्यपाल के आगमन कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। जहां मदारीपुर स्थल से सरस्वती विद्या मंदिर तक बृहद साफ-सफाई हुई तो वहीं स्कूल परिसर को भी सजाने-संवारने का काम प्रारंभ हो गया।

    बता दें कि एक दिन पहले डीएम रविंद्र सिंह व एसपी अनूप सिंह भी संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों को चाक चौबंद बनाने का निर्देश दे चुके हैं। दूसरे दिन नगर पालिका के ईओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, उप निदेशक कृषि प्रसार, जिला उद्योग केंद्र प्रभारी व जिला पूर्ति अधिकारी अपने अपने विभाग की तैयारी में जुटे रहे।

    दो शेफ हाउस बन रहे, विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात-राज्यपाल के आगमन पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से दो शेफ हाउस बनाए जा रहे हैं। पहला शेफ हाउस मदारीपुर हेलीपैड से कुछ दूर पर बनेगा। जबकि दूसरा शेफ हाउस जिला अस्पताल में बनाया जा रहा है। दोनों शेफ हाउस में अर्थोपैडिक, फिजीशियन और गाइनी के स्पेशलिस्ट रखे गए हैं।

    जबकि इन्हें रक्त चढ़ाने के लिए उसी ब्लड ग्रुप के दो-दो रक्तदाता भी रहेंगे। ब्लड ग्रुप व रक्तदाता के नाम सुरक्षा की दृष्टि से गोपनीय रहेंगे। सीएमओ डा. राजीव नयन गिरि खुद नोडल हैं।

    तीन लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस भी मुस्तैद

    राज्यपाल की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीन एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस तय की गयी है। पहली एंबुलेंस हेलीपैड स्थल, दूसरी एंबुलेंस रास्ते में और तीसरी कार्यक्रम स्थल पर रहेगी। इनमें आपातकालीन उपचार की संपूर्ण व्यवस्था रहेगी।

    राज्यपाल का मिनट-टू मिनट कार्यक्रम

    • 11.20 बजे- मंच पर आगमन, पुष्पार्चन, राष्ट्रगान
    • 11.30 बजे- आंगनबाड़ी के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम
    • 11.35 से 11.50 तक- अन्य स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम
    • 11.50 से 12.30 बजे तक- संबोधन
    • 12.30 से 12.45 बजे तक- हितलाभ वितरण

    किस योजना के कितने लाभार्थियों को मंच से हितलाभ वितरण

    10- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री-स्कूल किट का वितरण।
    10- पोषण योजना के तहत पोषण पोटली का वितरण।
    10- आयुष्मान कार्य का लाभार्थियों को वितरण।
    20- स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को वितरण।
    10- पीएम व सीएम आवास लाभार्थियों को चाबी वितरण।
    10- पीएम सम्मान निधि, पीएम सूर्य घर, पीएम सूक्ष्म व लघु लाभार्थियों को वितरण

    नोट- उपरोक्त के अलावा जीरो पावर्टी, छात्राओं टैबलेट, श्रमिकों को भी बतौर लाभार्थी वितरण होगा।