कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर पूर्व विधायक की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, बाल-बाल बचे आदित्य पांडेय

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर बड़ौरी टोल प्लाजा के पास मवेशियों से लड़े ट्रक ने जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदित्य पांडेय की गाड़ी में टक्कर मार दी। गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटने से बची। बड़ौरी टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों ने ट्रक को चालक सहित पकड़ लिया। पूर्व विधायक का आरोप है कि ट्रक चालक ने भाजपा का झंडा लगी गाड़ी देखकर जानबूझकर टक्कर मारी है। पूर्व विधायक, गाड़ी चालक व गनर को मामूली चोटें आईं।

पूर्व विधायक रविवार को फतेहपुर से शाम करीब पांच बजे गाड़ी चालक कपिल व गनर ललित के साथ कानपुर लौट रहे थे। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर कल्यानपुर थाने के बड़ौरी टोल प्लाजा से पहले पीछे ओवरटेक कर मवेशियों से लदा ट्रक गाड़ी में टक्कर मार आगे निकल गया।