    कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर पूर्व विधायक की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, बाल-बाल बचे आदित्य पांडेय

    By Akhilesh Umrao Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:48 PM (IST)

    कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर बड़ौरी टोल प्लाजा के पास पूर्व विधायक आदित्य पांडेय की गाड़ी को मवेशियों से लदे ट्रक ने टक्कर मार दी। गाड़ी पलटने से बाल-बाल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर बड़ौरी टोल प्लाजा के पास मवेशियों से लड़े ट्रक ने जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक आदित्य पांडेय की गाड़ी में टक्कर मार दी। गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटने से बची।

    बड़ौरी टोल प्लाजा पर टोल कर्मचारियों ने ट्रक को चालक सहित पकड़ लिया। पूर्व विधायक का आरोप है कि ट्रक चालक ने भाजपा का झंडा लगी गाड़ी देखकर जानबूझकर टक्कर मारी है। पूर्व विधायक, गाड़ी चालक व गनर को मामूली चोटें आईं।

    पूर्व विधायक रविवार को फतेहपुर से शाम करीब पांच बजे गाड़ी चालक कपिल व गनर ललित के साथ कानपुर लौट रहे थे। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर कल्यानपुर थाने के बड़ौरी टोल प्लाजा से पहले पीछे ओवरटेक कर मवेशियों से लदा ट्रक गाड़ी में टक्कर मार आगे निकल गया।

    इस दौरान गाड़ी अनियंत्रित होकर लहरा गई और हाईवे पर पलटने से बच गई। पूर्व विधायक के गाड़ी चालक ने गाड़ी को संभाला और ट्रक का पीछा किया। ट्रक को बड़ौरी टोल कर्मचारियों की मदद से पकड़ लिया गया। ट्रक व चालक पुलिस हिरासत में है। पूर्व विधायक की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक चालक का नाम हसनान उर्फ अरसान बताया जा रहा है। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है। कार्रवाई की जा रही है।