फतेहपुर में कच्ची दीवार ढहने से दो बच्चों की दबकर मौत, दो लोग गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। धाता क्षेत्र के मखउवा गांव में रविवार रात गया प्रसाद पाल के घर की बाहरी दीवार ढह गई। देर रात कई बच्चे झेंझिया का कार्यक्रम देखकर घर लौट रहे थे।

दीवार के मलबे में दबकर 13 वर्षीय विष्णु उर्फ अनुराग पुत्र राजकुमार पाल, चचेरा भाई 10 वर्षीय अभिषेक उर्फ कृष्णा पुत्र कुंवर बहादुर पाल, कुलदीप पुत्र धर्मराज, अक्षय कुमार पुत्र लवलेश घायल हो गए।

देर रात 10 बजे हुए हादसे के बारे में ग्रामीणों को पता चला तो लोग मौके पर गए। दीवार का मलबा हटाकर घायल चारों बच्चों को सीएचसी में दिखाया गया।

चिकित्सक ने विष्णु व अभिषेक को मृत घोषित कर दिया। जबकि कुलदीप व अक्षय को सिर व सीने में गंभीर चोट के कारण धाता सीएचसी से मंझनपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। एसओ धाता योगेश कुमार ने बताया कि घायल दोनों बच्चों की हालत खतरे से बाहर है।