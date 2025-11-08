Language
    UP SIR: मतदाता अगर नहीं मिला तो बीएलओ उठाएंगे ये कदम, नोटिस भी होगी जारी

    By Sunildutt Tiwari Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 08:12 AM (IST)

    फतेहपुर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। बीएलओ घर-घर जाकर फार्म वितरित कर रहे हैं, और मतदाता न मिलने पर तीन बार जाएंगे। प्रवासी मतदाताओं के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। बीएलओ को मतदाताओं से फार्म पर हस्ताक्षर करवाने और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है। वृद्धों और बीमारों को सूची में शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में प्रत्येक मतदाता की पुष्टि के लिए प्रशासन ने पूरा जाल बिछा दिया है। जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ के माध्यम से घर-घर फार्म भेजवाने का काम शुरू हो गया है।

    आयोग ने व्यवस्था यह दी है कि मतदाता के घर पर न मिलने की स्थिति में बीएलओ तीन बार उनके घर जाएंगे। तीसरी बार भी न मिलने पर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित करना होगा। जिला अधिकारी रविंद्र सिंह ने कहा कि अभियान में लगे अधिकारी व कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी से कार्य का निर्वहन करें।

    जिला निर्वाचन कार्यालय से नामित बीएलओ घर जाकर मतदाताओं को फार्म वितरित कर रहे हैं। बीएलओ जब घर जाते हैं, तो कई बार मतदाता उपलब्ध नहीं होते या बाहर रहते हैं। प्रवासी मतदाताओं की समस्या हल करने के लिए यह प्रक्रिया आनलाइन की व्यवस्था दी गई है।

    बीएलओ की जिम्मेदारी होगी कि जब वह एन्यूमरेशन (वोट गणना) फार्म दें तो मतदाता उसमें हस्ताक्षर करके वापस कर दें। मतदाता की मृत्यु या स्थायी रूप से स्थानांतरित होने, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत होने की स्थिति में वह फार्म पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। ऐसे वोटर की पहचान करना बीएलओ की जिम्मेदारी होगी।

    खागा तहसीलदार ने बैठक कर तहसीलदार शैल कुमारी ने कहा कि वृद्ध, बीमार, आशक्त व्यक्तियों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।