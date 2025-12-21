Train Cancel: फतेहपुर में घने कोहरे के कारण महानंदा रद, कई ट्रेनें घंटों रहीं विलंब

जिससे दूर दराज का सफर करने वाले यात्रियों को इंतजार करना पड़ा जबकि पड़ोसी जिले कानपुर व प्रयागराज जाने वाले यात्री रोडवेज बस व निजी साधनों से निकल गए। सर्दी की वजह से स्टेशन में यात्रियों का आवागमन कम रहा।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कोहरे में रविवार को भी ट्रेनें पटरी पर धीमी गति से दौड़ती रहीं। अप महानंदा रद रही जबकि कई ट्रेनें घंटों बिलंब से आई।

रेलवे स्टेशन में कोहरे से डाउन जम्मू मेल, कालिंदी, बीकानेर, नार्थईस्ट व अप में जोधपुर-हावड़ा, नेताजी एक्सप्रेस, जम्मू तवी, नेताजी एक्सप्रेस, कालिंदी आदि गाड़ियां लेट रहीं।

पूछताछ केंद्र के लिपिक ने बताया कि कोई गाड़ी तीन घंटे तो कोई डेढ़-दो घंटे विलंब से आई। स्टेशन अधीक्षक जयनाथ यादव ने बताया कि कोहरे का असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ रहा है।

कानपुर जाने वाले यात्रियों जगन्नाथ व श्यामबाबू ने बताया कि ट्रेनें काफी लेट हैं और जनरल बोगियां फुल हैं इसलिए वह बस पकड़ने जा रहे हैं।