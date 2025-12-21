Language
    Train Cancel: फतेहपुर में घने कोहरे के कारण महानंदा रद, कई ट्रेनें घंटों रहीं विलंब

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    फतेहपुर में कोहरे के कारण रविवार को भी ट्रेनें धीमी गति से चलीं। महानंदा एक्सप्रेस रद्द रही, जबकि कई ट्रेनें घंटों देरी से आईं, जिससे यात्रियों को परे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कोहरे में रविवार को भी ट्रेनें पटरी पर धीमी गति से दौड़ती रहीं। अप महानंदा रद रही जबकि कई ट्रेनें घंटों बिलंब से आई।

    जिससे दूर दराज का सफर करने वाले यात्रियों को इंतजार करना पड़ा जबकि पड़ोसी जिले कानपुर व प्रयागराज जाने वाले यात्री रोडवेज बस व निजी साधनों से निकल गए। सर्दी की वजह से स्टेशन में यात्रियों का आवागमन कम रहा।

    रेलवे स्टेशन में कोहरे से डाउन जम्मू मेल, कालिंदी, बीकानेर, नार्थईस्ट व अप में जोधपुर-हावड़ा, नेताजी एक्सप्रेस, जम्मू तवी, नेताजी एक्सप्रेस, कालिंदी आदि गाड़ियां लेट रहीं।

    पूछताछ केंद्र के लिपिक ने बताया कि कोई गाड़ी तीन घंटे तो कोई डेढ़-दो घंटे विलंब से आई। स्टेशन अधीक्षक जयनाथ यादव ने बताया कि कोहरे का असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ रहा है।

    कानपुर जाने वाले यात्रियों जगन्नाथ व श्यामबाबू ने बताया कि ट्रेनें काफी लेट हैं और जनरल बोगियां फुल हैं इसलिए वह बस पकड़ने जा रहे हैं।