भंडारे से लौट रहे दुकानदार की गला दबाकर हत्या, सड़क किनारे मिली लाश
फतेहपुर में चांदपुर थाने के सरहन बुजुर्ग गांव के एक दुकानदार 38 वर्षीय अमित उर्फ ललित पटेल की हत्या कर दी गई। शनिवार रात भंडारे से लौटते समय अमौली सरहन बुजुर्ग मार्ग पर उनका शव मिला। उनके गले पर निशान और सिर पर घाव पाए गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर । चांदपुर थाने के सरहन बुजुर्ग गांव निवासी दुकानदार 38 वर्षीय अमित उर्फ ललित पटेल की हत्या कर शव को अमौली सरहन बुजुर्ग मार्ग में फेक दिया गया। दिवंगत दुकानदार शनिवार की रात भंडारे में शामिल होकर बाइक से गांव लौट रहा थे।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
गले पर मिले निशान
सुबह शव सड़क किनारे पड़ा देख राहगीरों ने स्वजन व पुलिस को सूचना दी। दिवंगत के सिर पर तीन घाव गर्दन पर कसने का निशान मिला है। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। दिवंगत के पास मोबाइल मिला है, जिसे कब्जे में लेकर पुलिस जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।