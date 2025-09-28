Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भंडारे से लौट रहे दुकानदार की गला दबाकर हत्या, सड़क किनारे मिली लाश

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:45 AM (IST)

    फतेहपुर में चांदपुर थाने के सरहन बुजुर्ग गांव के एक दुकानदार 38 वर्षीय अमित उर्फ ललित पटेल की हत्या कर दी गई। शनिवार रात भंडारे से लौटते समय अमौली सरहन बुजुर्ग मार्ग पर उनका शव मिला। उनके गले पर निशान और सिर पर घाव पाए गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भंडारे से लौट रहे दुकानदार की गला दबाकर हत्या। जागरण

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर । चांदपुर थाने के सरहन बुजुर्ग गांव निवासी दुकानदार 38 वर्षीय अमित उर्फ ललित पटेल की हत्या कर शव को अमौली सरहन बुजुर्ग मार्ग में फेक दिया गया। दिवंगत दुकानदार शनिवार की रात भंडारे में शामिल होकर बाइक से गांव लौट रहा थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गले पर मिले निशान

    सुबह शव सड़क किनारे पड़ा देख राहगीरों ने स्वजन व पुलिस को सूचना दी। दिवंगत के सिर पर तीन घाव गर्दन पर कसने का निशान मिला है। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। दिवंगत के पास मोबाइल मिला है, जिसे कब्जे में लेकर पुलिस जांच कर रही है।