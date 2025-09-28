भंडारे से लौट रहे दुकानदार की गला दबाकर हत्या, सड़क किनारे मिली लाश

फतेहपुर में चांदपुर थाने के सरहन बुजुर्ग गांव के एक दुकानदार 38 वर्षीय अमित उर्फ ललित पटेल की हत्या कर दी गई। शनिवार रात भंडारे से लौटते समय अमौली सरहन बुजुर्ग मार्ग पर उनका शव मिला। उनके गले पर निशान और सिर पर घाव पाए गए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

भंडारे से लौट रहे दुकानदार की गला दबाकर हत्या। जागरण