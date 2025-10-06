उत्तर प्रदेश केसरी आशीष भिंड ने जीता फतेहपुर का दंगल, श्यामजी को दी पटखनी

फतेहपुर के एकारी गांव में आयोजित दंगल में उत्तर प्रदेश केसरी ने अंतिम कुश्ती जीती। लगभग 30 कुश्तियां हुईं जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के पहलवानों ने भाग लिया। मेले में खरीदारी के लिए भी भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया जिसमें सरकारी सेवा में चयनित और टॉपर्स छात्र-छात्राएं शामिल थे।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर । हसवा विकास खंड के एकारी गांव में दंगल का आयोजन हुआ। रोचक मुकाबले में उत्तर प्रदेश केसरी ने अंतिम कुश्ती जीती। क्षेत्र व गैर प्रांतों से पहलवानों के बीच लगभग 30 कुश्तियां हुईं। दंगल के साथ मेले में खरीदारी को खासी भीड़ जुटी। महिलाओं ने बच्चों के संग जमकर खरीददारी की। दंगल की पहली कुश्ती में सतवीर महोबा को राजू बड़ागांव ने हराया।

अंकित शाखा और अभिलाष गुबली और संतोष भिटौरा और हंसराज नारायणपुर के बीच बराबर की कुश्ती हुई। अभिमन्यु चौडगरा को सत्यवीर जिवकरा ने पटकनी दी। जय शंकर दास अयोध्या को भद्दा नरैनापुर, बाबा लखन दास हनुमानगढ़ी अयोध्या और ढक्कन ढीला राजस्थान के बीच जोरदार कुश्ती हुई।

अंतिम कुश्ती आशीष भिंड और श्यामजी झांसी के बीच हुई जिसमें आशीष भिंड ने श्याम जी झांसी को पटखनी देकर दंगल अपने नाम किया मुख्य अतिथि पूर्व विधायक विक्रम सिंह, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष मिश्र,बाल कल्याण समिति के मजिस्ट्रेट राजेंद्र साहू, रामकृष्ण, अंकित सिंह चौहान, डा. अनुपम सिंह, पूर्व ब्लाक प्रमुख हसवा, भिटौरा ब्लाक प्रमुख अमित तिवारी, अक्षय लोधी आदि लोग रहे। कार्यक्रम का आयोजन ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कमल साहू ने किया था।

इन मेधावियों का हुआ सम्मान पूर्व सदर विधायक विक्रम सिंह और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा, ब्लाक प्रमुख अमित तिवारी, भाजपा नेता अक्षय लोधी, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण सिंह ने मेधावियों बच्चों का सम्मान किया। ग्राम पंचायत में पांच बच्चों का सरकारी सेवा में चयन हुआ था।