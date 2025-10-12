पत्नी की हत्या कर पेंटर ने खुद को गोली से उड़ाया, इस वजह से उठाया खौफनाक कदम

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। गाजीपुर क्षेत्र के लमेहटा गांव में 35 वर्षीय मुकेश निषाद ने शनिवार देर रात 30 वर्षीय पत्नी गुड़िया देवी के गर्दन के पास तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद गोली मारकर जान दे दी।

रविवार भोर दिवंगत दंपती की छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई तो दादी-बाबा की नींद खुली। बाबा लाखन निषाद व दादी कमरे के भीतर गए तो बेटे मुकेश व बहू गुड़िया का शव तखत में खून से लथपथ अवस्था में पड़े थे। जिस पर पुलिस को सूचना दी। खबर पाकर पहुंचे गाजीपुर एसओ हनुमान प्रताप सिंह ने घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा व दो खोखा कारतूस बरामद कर छानबीन कर रही है। फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है।