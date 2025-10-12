पत्नी की हत्या कर पेंटर ने खुद को गोली से उड़ाया, इस वजह से उठाया खौफनाक कदम
फतेहपुर के गाजीपुर क्षेत्र में मुकेश निषाद ने अपनी पत्नी गुड़िया देवी की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद को भी गोली मार ली। घटना का पता तब चला जब बच्ची के रोने की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे। पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। ग्रामीणों के अनुसार, यह हत्या के बाद आत्महत्या का मामला है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। गाजीपुर क्षेत्र के लमेहटा गांव में 35 वर्षीय मुकेश निषाद ने शनिवार देर रात 30 वर्षीय पत्नी गुड़िया देवी के गर्दन के पास तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद गोली मारकर जान दे दी।
रविवार भोर दिवंगत दंपती की छोटी बच्ची के रोने की आवाज आई तो दादी-बाबा की नींद खुली। बाबा लाखन निषाद व दादी कमरे के भीतर गए तो बेटे मुकेश व बहू गुड़िया का शव तखत में खून से लथपथ अवस्था में पड़े थे। जिस पर पुलिस को सूचना दी। खबर पाकर पहुंचे गाजीपुर एसओ हनुमान प्रताप सिंह ने घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा व दो खोखा कारतूस बरामद कर छानबीन कर रही है। फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है।
सीओ दुर्गेशदीप ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, दंपती मृत अवस्था में मिले हैं जिन्हें गोली लगी है। पूछताछ में ग्रामीणों ने अनुमान जताया कि पत्नी को गोली मारने के बाद पति ने आत्महत्या कर ली।
