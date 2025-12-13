रोजगार के लिए फतेहपुर से मुंबई गए पति ने दूसरी शादी की, छह पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। वीआईपी रोड फूलबाग कालोनी निवासी रफीकुनशिशा ने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि उसका पति मुंबई में रोजगार के सिलसिले में गया था। वहां उसने दूसरी युवती से शादी कर ली। वह मुंबई से दूसरी पत्नी के साथ घर आया। रफीकुनशिशा ने जब इसका विरोध किया तो पति ने उसको लात-घूंसों से पीटा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे आहत पीड़िता ने एसपी अनूप कुमार सिंह से शिकायत की। एसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार रात आरोपित पति, इसकी दूसरी पत्नी समेत छह के विरुद्ध दूसरी शादी कर मारपीट व उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है।

शहर के वीआईपी रोड फूलबाग कालोनी निवासी रफीकुनशिशा ने पुलिस को दी तहरीर में स्पष्ट किया है कि उसकी शादी 16 नवंबर 2008 में मोहम्मद लल्लू निवासी गोपालपुर चूरामणखेड़ा मजरे रारी बुजुर्ग, मलवां के साथ हुई थी। शादी के बाद उसने दो बच्चों अरमान व अलफिया को जन्म दिया।