रोजगार के लिए फतेहपुर से मुंबई गए पति ने दूसरी शादी की, छह पर मुकदमा
फतेहपुर में एक महिला ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार, उसका पति रोजगार के लिए मुंबई गया था, जहाँ उसने दूसरी युवती से श ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। वीआईपी रोड फूलबाग कालोनी निवासी रफीकुनशिशा ने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि उसका पति मुंबई में रोजगार के सिलसिले में गया था। वहां उसने दूसरी युवती से शादी कर ली। वह मुंबई से दूसरी पत्नी के साथ घर आया। रफीकुनशिशा ने जब इसका विरोध किया तो पति ने उसको लात-घूंसों से पीटा।
इससे आहत पीड़िता ने एसपी अनूप कुमार सिंह से शिकायत की। एसपी के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार रात आरोपित पति, इसकी दूसरी पत्नी समेत छह के विरुद्ध दूसरी शादी कर मारपीट व उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है।
शहर के वीआईपी रोड फूलबाग कालोनी निवासी रफीकुनशिशा ने पुलिस को दी तहरीर में स्पष्ट किया है कि उसकी शादी 16 नवंबर 2008 में मोहम्मद लल्लू निवासी गोपालपुर चूरामणखेड़ा मजरे रारी बुजुर्ग, मलवां के साथ हुई थी। शादी के बाद उसने दो बच्चों अरमान व अलफिया को जन्म दिया।
इसके बाद पति रोजगार के सिलसिले में मुंबई चले गए। मुंबई के बसई थाना के पालघर क्षेत्र के एक मोहल्ले में मोहम्मद लल्लू के एक युवती से संबंध हो गए। इस कारण उसने खर्चा भेजना बंद कर दिया।
16 जुलाई 2024 को पति अपनी दूसरी पत्नी व उसके स्वजनों के साथ गांव आया। रफीकुनशिशा ने लल्लू से कहा कि उसके रहते हुए दूसरी शादी कर ली। बस इतने में ही लल्लू समेत उक्त सभी लोगों ने उसे लात-घूंसों व चप्पलों से पीटा। बेटा बचाने आया तो उसे भी पीटा। इंस्पेक्टर तारकेश्वर राय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
