'कप्तान साहब से ऑर्डर ले आओ, तब दर्ज होगा केस', यूपी में थाना प्रभारी की महिला फरियादी से दादागिरी

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। बकरियों से फसल का नुकसान कराने व अपशब्द कहने की तहरीर लेकर थाने पहुंची अनुसूचित जाति की युवती से थाना प्रभारी ने कहा कि कप्तान साहब से ऑर्डर लेकर आओ, तभी मुकदमा दर्ज करेंगे। महिला पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची और थाना प्रभारी की कही बात बताई।

पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पिता व उसकी दो पुत्रियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। थाने के समसपुर गांव निवासी राम किशोर के खेत में खड़ी फसल को पड़ोस में रहने वाले संदीप दुबे की दो पुत्रियों रिमझिम व खुशी बकरियों से चराने लगी।

इस पर खेल मालिक की पुत्री दीपिका ने मना किया। इस पर दोनों ने अपशब्द कहे और मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित पिता के साथ थाने पहुंची और तहरीर दी। इस पर थाना प्रभारी ने समझौता कराने का प्रयास किया। कहाकि मुकदमा लिखना है तो कप्तान साहब आर्डर लेकर आओ।