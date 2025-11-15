‘साहब! वो हमें मार डालेंगे’, फतेहपुर में SP के पास क्यों पहुंचा परिवार? सामने आई खौफनाक वजह
फतेहपुर के कोरसम गांव में सीताराम ने परिवार संग डीएम-एसपी से सुरक्षा मांगी। उन्होंने आरोप लगाया कि दबंग परिवार उनके भतीजे रोहित को अगवा कर जहर देकर मार डाला। सीताराम ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और बताया कि उनकी मां की भी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं। यह घटना 9 नवंबर 2025 को हुई।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कल्यानपुर थाने के कोरसम गांव के सीताराम परिवार समेत डीएम, एसपी से मिलकर सुरक्षा मांगी, कहा कि साहब यदि कार्रवाई न हुई तो गांव का दबंग परिवार हम सबको मार डालेगा।
आरोप लगाया कि उसके भतीजे रोहित को कुछ लोगों ने अगवा कर पीटा और जहर दे दिया। जिससे भतीजे की इलाज दौरान मौत हो गई। तहरीर देने के बावजूद कल्यानपुर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस पर जांच के आदेश दिए गए हैं।
कोरसम गांव में रहने वाले सीताराम ने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया है कि 9 नवंबर 2025 को भतीजे रोहित को पहरवापुर के समीप कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। सूचना पर वह परिवार समेत पहुंचा तो भतीजे को छोड़कर भाग गए। भतीजे ने बयान में कहा था कि उसे पीटकर जबरन जहरीली टिकिया खिलाई गई।
इसी दिन देर रात भतीजे ने दम तोड़ दिया। इसी तरह आठ अक्टूबर को मेरी मां पर बाइक चढ़ाकर मार डाला।समझौता न करने पर भतीजे को मार डाला। एसओ अखिलेश कुमार ने बताया कि जांच बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।