‘साहब! वो हमें मार डालेंगे’, फतेहपुर में SP के पास क्यों पहुंचा परिवार? सामने आई खौफनाक वजह 

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कल्यानपुर थाने के कोरसम गांव के सीताराम परिवार समेत डीएम, एसपी से मिलकर सुरक्षा मांगी, कहा कि साहब यदि कार्रवाई न हुई तो गांव का दबंग परिवार हम सबको मार डालेगा। आरोप लगाया कि उसके भतीजे रोहित को कुछ लोगों ने अगवा कर पीटा और जहर दे दिया। जिससे भतीजे की इलाज दौरान मौत हो गई। तहरीर देने के बावजूद कल्यानपुर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिस पर जांच के आदेश दिए गए हैं।

कोरसम गांव में रहने वाले सीताराम ने एसपी को दिए गए प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया है कि 9 नवंबर 2025 को भतीजे रोहित को पहरवापुर के समीप कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। सूचना पर वह परिवार समेत पहुंचा तो भतीजे को छोड़कर भाग गए। भतीजे ने बयान में कहा था कि उसे पीटकर जबरन जहरीली टिकिया खिलाई गई।