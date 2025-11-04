फतेहपुर में ताला काटकर 45 बोरी डीएपी चोरी, घंटों लाइन के बाद खाद मिली दो-दो बोरी

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। रबी फसल के लिए डीएपी खाद का संकट कम नहीं हो रहा। किसान एक-एक बोरी खाद के लिए समिति और निजी दुकानों के चक्कर लगा रहा है। समितियों में लौटना पड़ रहा है, जबकि निजी दुकानों में दो सौ रुपये की ओवर रेटिंग की जा रही है।

खाद संकट इस कदर है कि सोमवार को 55 समितियों में लाइन लगाने पर पुलिस की निगरानी में खाद बांटनी पड़ी, जबकि समियाना समिति में चोरों ने गोदाम का तालाकाट कर 45 बोरी डीएपी चोरी कर ली। वर्तमान में खाद का संकट कम होने के बजाए बढ़ रहा है। सहकारी समितियों में 400-400 बोरी डीएपी भेजी गयी थी, ताकि किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में मिल सके। लेकिन सोमवार को जब समितियां खुली तो सुबह से सैकड़ों की संख्या में किसान खाद लेने पहुंच गए।

समिति में खाद पाने को लेकर हंगामा प्रारंभ हुआ तो सचिव ने पुलिस बुलाई तब खाद वितरण शुरू हुई। घंटों लाइन लगाने के बाद दो-दो बोरी खाद दी गयी। इसी तरह हुसेनगंज में किसानों को घंटों जूझने के बाद खाद मिली। चक बिसौली, थरियांव, हसवा, नरैनी समेत अनेक समितियों में खाद वितरण हुआ पर किसानों को एक से दो बोरी ही खाद दी गयी।

बहुआ साधन सहकारी समिति और गाजीपुर सहकारी समिति में किसानों की भीड़ तो पहुंची लेकिन इन्हें मायूस ही लौटना पड़ा। इसी तरह हसवा ब्लाक की साधन सहकारी समिति अंदौली में एक-एक बोरी की मारामारी रही। यहां भी पुलिस बुलाकर खाद बंटवाई गयी।

खागा में कृभको की डीएपी बंटी सोमवार को खागा तहसील के ऐरायां, हथगाम, विजयीपुर और धाता ब्लाक की समितियों में कृभको की डीएपी पहुंच गयी थी। जिसके कारण हर समिति में खाद वितरण किया गया। किसानों को फिलहाल दो-दो बोरी खाद दी गयी है और दोबारा भी खाद दिए जाने का आश्वासन दिया गया। वहीं प्रत्येक किसान से आधार कार्ड और खतौनी भी खाद देने से पहले ली जा रही है। सरसई बुजुर्ग में शांत माहौल रहा है, यहां आराम से खाद दी गयी।

समितियों में डीएपी पहुंची, इफको सेंटर खाली बिंदकी तहसील क्षेत्र के अमौली, देवमई, खजुहा और मलवां ब्लाक में सोमवार को अधिकांश समितियों में 400-400 बोरी कृभको की डीएपी पहुंच गयी है, लेकिन सर्वाधिक खाद वितरण का बिंदकी स्थिति इफको सेंटर डीएपी से खाली है। जोनिहा, जहानाबाद, अमौली, चांदपुर, सठिगंवा, जैसी सभी समितियों में मंगलवार से खाद वितरण के निर्देश दिए गए हैं।

चोरी की थाने में दी तहरीर, फिर बांटी 300 बोरी खाद साधन सहकारी समिति में सचिव अमर सिंह सुबह जब खाद वितरण को पहुंचे तो गोदाम का ताला कुंडे से कटा हुआ मिला। गोदाम में मिलान हुआ तो पता चला कि 45 बोरी डीएपी चोरी हो गयी। उन्होंने गाजीपुर थाने पहुंच कर चोरी की तहरीर दी और फिर समिति आकर किसानों को खाद बांटी। यहां पूरे दिन में 300 बोरी खाद बांटी गयी। सचिव ने बताया कि पूर्व से 120 बोरी डीएपी थी, शनिवार को 400 बोरी डीएपी और मिली थी। वह शनिवार की शाम खाद गोदाम में रखवाकर तालाबंदी करके घर गये थे। आज जब पहुंचे तो ताला काटकर खाद चोरी होने की जानकारी हुई।