फतेहपुर में कोहरे के कारण ट्रक से पीछे से जा टकराई बोलेरो, वृद्धा की मौत; पांच लोग घायल
फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर मौहार के पास कोहरे के कारण एक बोलेरो ट्रक से टकरा गई, जिससे एक वृद्धा की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए। घायलो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर- प्रयागराज हाईवे पर मौहार के समीप सोमवार भोर पहर कोहरे की धुंध में बोलेरो आगे जा रहे ट्रक के पीछे जा टकराई, जिससे बोलेरो सवार बीमार वृद्धा की मौत हो गई जबकि चालक समेत पांच लोग घायल हो गए।
सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है। हादसे के बाद ट्रक मौके से निकल गया। हादसे से बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए ट्रक की पहचान करने में जुटी है।
कौशांबी जिले के थाना मोहब्बतपुर पइंसा के बहादुरपुर गांव में रहने वाली 60 वर्षीय इकरामुन निशा का बीमारी के चलते प्रयागराज के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। यहां पर आराम न मिलने पर पुत्र एहसान उल्ला, कलीम अहमद, चांदपुर बाबू व राजिया गांव से बोलेरो में लेकर चालक दिलीप के साथ एलएलआर कानपुर के लिए सोमवर की भोर निकले थे।
सुबह करीब छह बजे बोलेरो कल्यानपुर थाने के मौहार गांव के पास पहुंची जहां कोहरे की वजह से आगे चल रहे ट्रक के पीछे जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास हाेटल में मौजूद लोगों ने आवाज सुनी। दौड़कर मदद के लिए पहुंचे।
सूचना पर पुलिस व एंबुलेंस भी तुरंत पहुंच गई। घायलों को बोलेरो से बाहर निकालकर पुलिस ने एंबुलेंस से पीएचसी गोपालगंज भेजा गया। जहां पर चिकित्सक ने बीमार वृद्धा इकरामुन निशा को मृत घोषित कर दिया।
अन्य सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना प्रभारी कल्यानपुर अखिलेश कुमार ने बताया कि घने कोहरे में बोलेरो चालक को आगे चल रहा ट्रक दिखा नहीं और हादसा हो गया। वाहनों को क्रेन के जरिए किनारे करा दिया गया है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
वाहन की भिड़ंत से ई-रिक्शा चालक की मौत
खागा : कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर स्थित सुजानीपुर गांव में रहने वाले 50 वर्षीय दारा सिंह खागा में ई-रिक्शा चलाकर जीविकापार्जन करते थे। रविवार शाम वह सुजानीपुर चौराहा पर पैदल हाईवे पार कर रहा था।
तभी कानपुर से आ रहा तेज रफ्तार वाहन इसे टक्कर मारते हुए निकल गया। जिससे घायल चालक को सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया लेकिन रास्ते में चालक की मौत हो गई।
दिवंगत के पुत्र नरेंद्र कुमार ने कोतवाली में तहरीर दी। इंस्पेक्टर रमेश पटेल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर अज्ञात वाहन का सुराग लगाया जा रहा है।
हादसे में घायल कोटेदार की मौत
बकेवर : भेलगांव में रहने वाले कोटेदार रमेशचंद्र वर्मा शनिवार को जहानाबाद से राशन लेकर गांव आ रहे थे तभी भोगनीपुर-चौडगरा मार्ग पर भेलगांव मोड़ पर डंपर ने टक्कर मार दी थी।
घायल को कानपुर स्थित एक प्राइवेट हास्पिटल में भर्ती कराया गया जहां सोमवार भोर कोटेदार की मौत हो गई। हादसे से दिवंगत की पत्नी उर्मिला देवी, पुत्री श्वेता, पुत्र आशुतोष उमराव रो-रोकर बेहाल रहे।
