फतेहपुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार अंडा विक्रेता की मौत, चालक फरार

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। धाता-हिनौता मार्ग पर थाना क्षेत्र के बम्हरौली पेट्रोल पंप के सामने सोमवार देर रात 40 की स्पीड से धीमे गति से जा रहे ट्रक ने बाइक सवार दुकानदार को सामने से टक्कर मार दी।

जिससे घायल दुकानदार को धाता सीएचसी ले जाया गया जहां चिकित्सीय टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर ट्रक छोड़कर चालक भाग निकला। प्रत्यक्षदर्शियों में चर्चा रही कि बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने था।

धाता थाने के अजरौली पल्लावां गांव निवासी 25 वर्षीय अरविंद रैदास, बम्हरौली गांव स्थित देशी शराब ठेका के पास अंडा व चाय-नाश्ता की दुकान खोले था। प्रतिदिन की तरह सोमवार देर रात वह दुकान बंद करके बाइक से घर लौट रहा था। बम्हरौली पंप में उसने पेट्रोल भरवाने के लिए बाइक मोड़ रहा था तभी तभी विपरीत दिशा से धीमे गति में आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी।