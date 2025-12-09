फतेहपुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार अंडा विक्रेता की मौत, चालक फरार
फतेहपुर के धाता-हिनौता मार्ग पर बम्हरौली पेट्रोल पंप के सामने सोमवार देर रात एक ट्रक ने बाइक सवार अंडा विक्रेता को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। धाता-हिनौता मार्ग पर थाना क्षेत्र के बम्हरौली पेट्रोल पंप के सामने सोमवार देर रात 40 की स्पीड से धीमे गति से जा रहे ट्रक ने बाइक सवार दुकानदार को सामने से टक्कर मार दी।
जिससे घायल दुकानदार को धाता सीएचसी ले जाया गया जहां चिकित्सीय टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर ट्रक छोड़कर चालक भाग निकला। प्रत्यक्षदर्शियों में चर्चा रही कि बाइक सवार हेलमेट नहीं पहने था।
धाता थाने के अजरौली पल्लावां गांव निवासी 25 वर्षीय अरविंद रैदास, बम्हरौली गांव स्थित देशी शराब ठेका के पास अंडा व चाय-नाश्ता की दुकान खोले था। प्रतिदिन की तरह सोमवार देर रात वह दुकान बंद करके बाइक से घर लौट रहा था। बम्हरौली पंप में उसने पेट्रोल भरवाने के लिए बाइक मोड़ रहा था तभी तभी विपरीत दिशा से धीमे गति में आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी।
सिर व सीने में गंभीर चोट होने से घायल दुकानदार को चिकित्सीय टीम ने मृत घोषित कर दिया। हादसे से दिवंगत की पत्नी रीतू देवी, मां कैलसिया, भाई लवकुश, दिनेश व अन्य स्वजन बेहाल रहे। दिवंगत की एक वर्ष पूर्व ही शादी हुई थी।
थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि ट्रक पकड़ लिया गया है लेकिन चालक भाग निकला। ट्रक धीमी गति में था। दिवंगत के भाई दिनेश कुमार की तहरीर पर अज्ञात चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर ट्रक की तलाश की जा रही है।
