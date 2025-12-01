Fatehpur Accident: ट्रांसफार्मर के चबूतरे से टकराई बाइक, दो दोस्तों की मौत; एक घायल

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। जनपद फतेहपुर थाना जाफरगंज के जदूपुर गांव निवासी अर्पित एलएलआर कानपुर में एक्सरे टेक्नीशियन पद का प्रशिक्षण ले रहे हैं। रविवार को उनकी बहन की शादी बिंदकी आए लिए दोस्त जनपद व थाना एटा के बकालपुर निवासी 22 वर्षीय अमित कुमार, जनपद फतेहपुर थाना चांदपुर के कस्बा अमौली निवासी 24 वर्षीय शिवम कन्नौजिया व जनपद हरदोई थाना पिहानी के हरैया गांव निवासी 23 वर्षीय पुनीत तिवारी आए थे।

शादी से लौट रहे थे तीन दोस्त

शादी समारोह में शामिल होकर देर रात बाइक से तीनों दोस्त अमौली के रहने वाले शिवम के घर लौट रहे थे। कोतवाली बिंदकी के बिंदकी बकेवर मार्ग पर खजुहा कस्बे में सड़क किनारे बने ट्रांसफार्मर के चबूतरे से बाइक टकरा गई। बाइक सवार तीनों दोस्त घायल हो गए। तीनों को अस्पताल लाया गया। जिसमें अमित कुमार व शिवम को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाली प्रभारी हेमंत मिश्रा ने बताया कि दो दोस्तों की मौत हुई है।