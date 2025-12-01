Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Fatehpur Accident: ट्रांसफार्मर के चबूतरे से टकराई बाइक, दो दोस्तों की मौत; एक घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:57 AM (IST)

    फतेहपुर के बिंदकी में एक दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। अर्पित की बहन की शादी में शामिल होने आए अमित, शिवम और पुनीत देर रात बाइक से लौट रहे थे, तभी खजुहा कस्बे में उनकी बाइक ट्रांसफार्मर के चबूतरे से टकरा गई। अमित और शिवम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुनीत घायल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। जनपद फतेहपुर थाना जाफरगंज के जदूपुर गांव निवासी अर्पित एलएलआर कानपुर में एक्सरे टेक्नीशियन पद का प्रशिक्षण ले रहे हैं। रविवार को उनकी बहन की शादी बिंदकी आए लिए दोस्त जनपद व थाना एटा के बकालपुर निवासी 22 वर्षीय अमित कुमार, जनपद फतेहपुर थाना चांदपुर के कस्बा अमौली निवासी 24 वर्षीय शिवम कन्नौजिया व जनपद हरदोई थाना पिहानी के हरैया गांव निवासी 23 वर्षीय पुनीत तिवारी आए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी से लौट रहे थे तीन दोस्त

    शादी समारोह में शामिल होकर देर रात बाइक से तीनों दोस्त अमौली के रहने वाले शिवम के घर लौट रहे थे। कोतवाली बिंदकी के बिंदकी बकेवर मार्ग पर खजुहा कस्बे में सड़क किनारे बने ट्रांसफार्मर के चबूतरे से बाइक टकरा गई। बाइक सवार तीनों दोस्त घायल हो गए। तीनों को अस्पताल लाया गया। जिसमें अमित कुमार व शिवम को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाली प्रभारी हेमंत मिश्रा ने बताया कि दो दोस्तों की मौत हुई है।