    फतेहपुर में हादसा: छत से गिरे मासूम के पेट में आरपार हुआ सरिया, घर पर मची अफरा-तफरी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:00 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक दुखद घटना घटी। खेलते समय एक बच्चा छत से गिर गया और उसके पेट में सरिया घुस गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन किया। बच्चे की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और उसे आईसीयू में रखा गया है। परिवार वाले उसकी सलामती की दुआ कर रहे हैं।

    निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। जागरण (सांकेतिक तस्वीरा)

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। खखरेड़ू नगर के वार्ड नंबर 12 रामनगर मुहल्ले में रहने वाली मौसी की शादी में माता-पिता के साथ शामिल होने आया पांच वर्षीय मासूम छत से नीचे गिर गया। घर के पिलर की सरिया मासूम के पेट में आरपार हो गई। ग्रामीणों की मदद से सरिया काटकर मासूम को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

    मुहल्ले के रहने वाले लड्डन शेख की पुत्री साजिया की शादी 31 अक्टूबर को थाना क्षेत्र के पौली गांव में होनी है। शादी वाले घर पर रिश्तेदारों का लगातार आना जाना लगा है। फतेहपुर ज्वालागंज बस स्टाप निवासी वकील अहमद, पत्नी छुनकी, पांच वर्षीय पुत्र जैन के साथ साजिया की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन पहले आए थे।

    घर के सभी सदस्य शादी समारोह के काम निपटाने में व्यस्त थे। कई बच्चे छत पर रविवार सुबह नौ बजे खेल रहे थे। छत पर खेलते समय अचानक जैन का फिसल गया। दो घरों के बीच नीचे निकले पिलर के सरियों के ऊपर जैन आ गिरा। एक सरिया मासूम के पेट में आरपार हो गया।

    घटना की जानकारी होते ही ग्रामीण एकत्र हो गए। स्वजन ने ग्रामीणों के सहयोग से सरिया काटकर बच्चे को बाहर निकाला। स्वजन घायल मासूम को उपचार के लिए फतेहपुर एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उसका उपचार चल रहा है।