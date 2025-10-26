फतेहपुर में हादसा: छत से गिरे मासूम के पेट में आरपार हुआ सरिया, घर पर मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। खखरेड़ू नगर के वार्ड नंबर 12 रामनगर मुहल्ले में रहने वाली मौसी की शादी में माता-पिता के साथ शामिल होने आया पांच वर्षीय मासूम छत से नीचे गिर गया। घर के पिलर की सरिया मासूम के पेट में आरपार हो गई। ग्रामीणों की मदद से सरिया काटकर मासूम को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

मुहल्ले के रहने वाले लड्डन शेख की पुत्री साजिया की शादी 31 अक्टूबर को थाना क्षेत्र के पौली गांव में होनी है। शादी वाले घर पर रिश्तेदारों का लगातार आना जाना लगा है। फतेहपुर ज्वालागंज बस स्टाप निवासी वकील अहमद, पत्नी छुनकी, पांच वर्षीय पुत्र जैन के साथ साजिया की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन पहले आए थे।

घर के सभी सदस्य शादी समारोह के काम निपटाने में व्यस्त थे। कई बच्चे छत पर रविवार सुबह नौ बजे खेल रहे थे। छत पर खेलते समय अचानक जैन का फिसल गया। दो घरों के बीच नीचे निकले पिलर के सरियों के ऊपर जैन आ गिरा। एक सरिया मासूम के पेट में आरपार हो गया।