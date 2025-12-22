SIR in UP: लॉक होने वाला है मतदाता डाटा, 26 दिसंबर से पहले गलती करा लें ठीक

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। एसआइआर का काम 99.98 प्रतिशत काम पूरा हो चुकी है, लेकिन अब भी 26 दिसंबर तक का मौका है, बीएलओ स्तर पर कोई भी सुधार किया जा सकता है। एसआइआर अभियान के साथ ही अब फार्म-6 भी मतदाताओं से भरवाए जा रहे हैं। ताकि अधिक से अधिक छूटे लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके। सोमवार तक इस मौके का 7620 लोगों ने लाभ उठाया और अपने फार्म-6 बीएलओ के पास जमा किए हैं।

बता दें कि जिले में 19.32 लाख मतदाता हैं, जिनका नाम एसआइआर से पहले मतदाता सूची में था। लेकिन अब एसआईआर का काम 99.98 प्रतिशत पूरा हो गया तो 3.15 लाख मतदाता ऐसे छांटे गए हैं, जो मृतक, शिफ्टेड, आलरेडी इनरोल्ड आदि की श्रेणी में हैं।

ऐसे में इनका नाम मतदाता सूची से हटना तय माना जा रहा है। हालांकि निर्वाचन विभाग की तरफ से मौका दिया गया कि अगर किसी का नाम गलती से इस श्रेणी में आ गया तो वह अपना नाम सुधार करा ले।