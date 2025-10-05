फतेहपुर में कच्चा मकान ढहने से परिवार दबा, बेटे की मौत; चार लोग गंभीर हालत में रेफर
फतेहपुर के गोझ गांव में शनिवार रात एक मजदूर के घर की कच्ची कोठरी ढह गई। हादसे में हीरालाल नामक मजदूर की मृत्यु हो गई जबकि उसकी मां सुखरानी और बच्चे रीना मीना योगेंद्र घायल हो गए। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हीरालाल को सीएचसी में मृत घोषित कर दिया गया जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। ललौली थाने के गोझ गांव में शनिवार रात सोते समय मजदूर के घर की कच्ची कोठरी ढह गई जिससे हीरालाल, इसकी मां सुखरानी व बच्चे रीना, मीना, योगेंद्र मलबा में दब गए। चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने मलबा हटाया और सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया।
जहां से हीरालाल को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया जबकि इसकी मां व बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बीते दिनों हुई वर्षा की वजह से घर की कोठरी ढह जाने से हादसा हुआ। दिवंगत का परिवार मजदूरी कर भरण पोषण करता है।
