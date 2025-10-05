फतेहपुर में कच्चा मकान ढहने से परिवार दबा, बेटे की मौत; चार लोग गंभीर हालत में रेफर

फतेहपुर के गोझ गांव में शनिवार रात एक मजदूर के घर की कच्ची कोठरी ढह गई। हादसे में हीरालाल नामक मजदूर की मृत्यु हो गई जबकि उसकी मां सुखरानी और बच्चे रीना मीना योगेंद्र घायल हो गए। ग्रामीणों ने मलबा हटाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हीरालाल को सीएचसी में मृत घोषित कर दिया गया जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है।

