फतेहपुर में सर्विस लेन पार कर खड़ी डीसीएम में घुसी कार, ट्रांसपोर्ट मैनेजर की मौत
फतेहपुर में कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर तेज रफ्तार कार डीसीएम से टकरा गई। उन्नाव के ट्रांसपोर्ट मैनेजर रामऔतार की मौत हो गई, जबकि ट्रांसपोर्टर के पुत्र अभिषेक सिंह घायल हो गए। कार की गति 120 किमी प्रति घंटा होने के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर फतेहपुर जाते समय तेज रफ्तार कार मौहार के समीप अचानक ब्रेक लगने से अनियंत्रित हो गई। कार सर्विस लेन पार कर होटल के पास खड़ी डीसीएम में जा टकराई। जिससे कार में आगे बैठे उन्नाव के ट्रांसपोर्ट मैनेजर की मौत हो गई, जबकि कार ड्राइव कर रहे ट्रांसपोर्ट मालिक के पुत्र जख्मी हो गए। घायल को कानपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
उन्नाव शहर के गोमती नगर में रहने वाले 70 वर्षीय रामऔतार रेलवे रोड केदारी मार्केट अवध ट्रांसपोर्ट में मैनेजर थे। वह गुरुवार सुबह शहर के ही दूसरे ट्रांसपोर्टर अवधेश सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह के साथ कार में कानपुर बाडी मेकर से मिलने गए थे। इसके बाद वहां से ट्रांसपोर्टर पुत्र अभिषेक के साथ फतेहपुर में दोस्त सोनू अवस्थी से मिलने लिए कानपुर से निकले।
कल्यानपुर थाने के मौहार गांव के पास दोपहर करीब एक बजे स्पीड लेन पर चल रही कार अचानक अनियंत्रित हो गई। कार चला रहे ट्रांसपोर्टर पुत्र ने ब्रेक लगा दी। इससे कार दूसरी और तीसरी और फिर सर्विस लेन पार कर एक होटल में खड़ी डीसीएम के पीछे से टकराते हुए पीपल के पेड़ के चबूतरे से टकराई। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।
कार में फंसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर व ट्रांसपोर्टर के पुत्र को बाहर निकाला। दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालगंज ले जाया गया। यहां पर चिकित्सक ने ट्रांसपोर्ट मैनेजर रामऔतार को मृत घोषित कर दिया। ट्रांसपोर्ट के पुत्र को कानपुर रेफर किया गया है। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने बताया कि स्पीड करीब 120 प्रतिघंटे की वजह से कार अनियंत्रित हो जाने से हादसा हुआ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।