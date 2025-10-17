फतेहपुर में ससुराल में बहू की हत्या, दोषी पति-सास और ससुर को आजीवन कारावास

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। अपर सत्र न्यायालय की कोर्ट नंबर-2 के पीठासीन अधिकारी अजय सिंह प्रथम ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई कर सास, सेवानिवृत्त दारोगा ससुर व पति को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय कुमार सिंह ने तर्क रखे।

हुसेनगंज थाना के कमलापुर मजरे औढेरा निवासी अरुण कुमार पुत्र बंशीधर ने अपनी बहन अर्चना की शादी वर्ष 2015 में मलवां थाना क्षेत्र के हरवंशपुर गांव के विवेक सिंह पुत्र रामसिंह के साथ किया था। सादी के बाद से ही पति के साथ ससुर रामसिंह, सास रामप्यारी दहेज में एक लाख रुपये की मांग करते थे।