    फतेहपुर में रिश्वत लेने के मामले में सीडीपीओ व सुपरवाइजर निलंबित, जांच शुरू

    By Govind Dubey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 07:29 AM (IST)

    बाल विकास परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद निदेशक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीडीपीओ लालमुनि और सुपरवाइजर शिव कन्या को निलंबित कर दिया है। खजुहा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वसूली और हथगाम में सुपरवाइजर द्वारा रिश्वत लेने के मामलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। विजिलेंस टीम ने खजुहा में रिश्वत लेते हुए एक ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर को भी गिरफ्तार किया था।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। बाल विकास परियोजना में चल रहे भ्रष्टाचार का मामला शासन तक पहुंचा तो कार्रवाई की गाज भी गिरने लगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने गुरुवार को विजिलेंस टीम द्वारा रिश्वत के मामले में आरोपित बनाई गईं सीडीपीओ लालमुनि व वसूली का वीडियो प्रचलित होने पर हथगाम ब्लाक की सुपरवाइजर शिव कन्या को निलंबित करते हुए जांच बैठाल दिया है। दो ब्लाकों में कार्रवाई शुरू होने से अन्य ब्लाकों के कामकाज पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

    खजुहा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन व सामूहिक गतिविधियों के लिए मिलने वाली धनराशि वसूली का खेल ब्लाक को-आर्डिनेटर सीडीपीओ के इशारे पर होता रहा। एक नवंबर काे विजिलेंस टीम ने छापा मारकर ब्लाक को-आर्डिनेटर को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ लिया, जिसमें साक्ष्य मिलने पर विजिलेंस ने सीडीपीओ का भी आरोपित बनाया था। मुकदमे के बाद से सीडीपीओ फरार चल रही थीं।

    इसी प्रकार हथगाम विकास खंड में सुपरवाइजर द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से वसूली करने का वीडियो तीन नवंबर को प्रचलित हुआ था। दैनिक जागरण ने चार नवंबर के अंक में खुल रही भ्रष्टाचार की परते, हर माह नौ लाख की वसूली शीर्षक पर खबर प्रकाशित किया था। प्रचलित वीडियो में सुपरवाइजर प्रति माह तीन सौ रुपये प्रति केंद्र की दर से वसूली कर रजिस्टर में अंकित कर रही है।

    भ्रष्टाचार के इस मामले पर जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के निदेशक को पत्र लिखा तो निदेशक ने तत्काल प्रभाव से सुपरवाइजर शिव कन्या को निलंबित करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी सुल्तानपुर को पूरे मामले की जांच सौंपी है। उधर खजुहा सीडीपीओ की जांच जिला कार्यक्रम अधिकार फतेहपुर को सौंपी है।

    भ्रष्टाचार के खेल में कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी बनी सहभागी

    पीएमएमवीआई योजना के तहत खजुहा ब्लाक के 18 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके आईडी पर ही उनकी ग्राम पंचायत के अलावा दूसरे ग्राम पंचायत की गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण किया गया। यह खेल उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आईडी से किया गया है जिन्होंने वसूली के इस खेल में सहयोग किया।

    खजुहा ब्लाक में रिश्वत लेने के मामले में ब्लाक को-आर्डिनेटर को विजिलेेंस ने पकड़ा था। उसकी सेवा को समाप्त कर दिया गया। सीडीपीओ की रिपोर्ट शासन काे भेजी गई थी। निदेशक ने सीडीपीओ लालमुनि व हथगाम सुपरवाइजर शिवकन्या को निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच के बाद रिपोर्ट शासन दी जाएगी।

    -दीप्ति त्रिपाठी डीपीओ फतेहपुर