Fatehpur News: फतेहपुर के बुदवन में नाले में युवती का जला हुआ शव मिला, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका

Crime With Girl In UP उत्‍तर प्रदेश के फतेहपुर के बुदवन गांव में शन‍िवार सुबह युवती का जला हुआ शव म‍िलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने पुल‍िस को मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुल‍िस मह‍िला की श‍िनाख्‍त कराने का प्रयास कर रही है।