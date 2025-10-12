दरवाजे के सामने खड़ी बोलेरो के शीशे तोड़े, बाइक सवार बदमाशों की हरकत CCTV में कैद
बाइक सवार बदमाशों ने एक बोलेरो गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जो दरवाजे के सामने खड़ी थी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कलक्टरगंज मोहल्ले में दरवाजे के सामने खड़ी बोलेरो के शीशे अराजक तत्वों ने तोड़ दिए। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए शरारती तत्वों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। अराजकतत्वों के द्वारा की गई घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए छानबीन शुरू कर दी है।
कलक्टरगंज निवासी अंकित मिश्रा ने बताया कि प्रतिदिन की तरह उनकी बोलेरो दरवाजे पर 10 अक्टूबर की रात खड़ी थी। 11 बजे तक गाड़ी पूरी तरह दुरुस्त खड़ी थी। रात पहर आए बाइक सवारों ने ईंट से गाड़ी के शीशे तोड़ डाले और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह पहर हो पाई।
हरिहरगंज पुलिस चौकी जाकर उन्होंने घटना की तहरीर दी है और सीओ सिटी आफिस में वीडियो फुटेज दिए हैं। सीओ सिटी गौरव शर्मा ने बताया कि प्रकरण को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल करवाई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक में दो सवार घटना को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं।
