दरवाजे के सामने खड़ी बोलेरो के शीशे तोड़े, बाइक सवार बदमाशों की हरकत CCTV में कैद

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कलक्टरगंज मोहल्ले में दरवाजे के सामने खड़ी बोलेरो के शीशे अराजक तत्वों ने तोड़ दिए। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए शरारती तत्वों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। अराजकतत्वों के द्वारा की गई घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। पुलिस मामले को संज्ञान में लेते हुए छानबीन शुरू कर दी है।

कलक्टरगंज निवासी अंकित मिश्रा ने बताया कि प्रतिदिन की तरह उनकी बोलेरो दरवाजे पर 10 अक्टूबर की रात खड़ी थी। 11 बजे तक गाड़ी पूरी तरह दुरुस्त खड़ी थी। रात पहर आए बाइक सवारों ने ईंट से गाड़ी के शीशे तोड़ डाले और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी सुबह पहर हो पाई।