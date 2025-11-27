फतेहपुर जिले में भाजपा ने मुखलाल पाल को हटाकर अन्नू श्रीवास्तव बनाया जिलाध्यक्ष, सामने आई बड़ी वजह

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। लगभग सात माह से 50 लाख रुपये लेने आरोप से विवादित चल रहे भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल को बुधवार को पद से हटा दिया। उनके स्थान पर अन्नू श्रीवास्तव की नये जिलाध्यक्ष के रूप में ताजपोशी की गई है।

मुखलाल पाल फरवरी 2023 में भाजपा जिलाध्यक्ष बने थे। सात माह पूर्व 50 लाख रुपये लेने के आरोप लगे थे। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति व पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कर चर्चा में रहे।

इधर, काफी दिनों से वह मंदिर मकबरा विवाद में भी चर्चा में थे। इनके हटाए जाने के कयासों के बीच पार्टी संगठन में जिलाध्यक्ष पद की दौड़ शुरू हो गई थी। संगठन से जुड़े ब्राह्मण व पिछड़े वर्ग की रस्साकसी को देखते हुए भाजपा संगठन ने जातीय समीकरणों को किनारे करने वाले पुराने कार्यकर्ता अन्नू श्रीवास्तव की ताजपोशी कर दी।