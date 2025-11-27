Language
    फतेहपुर जिले में भाजपा ने मुखलाल पाल को हटाकर अन्नू श्रीवास्तव बनाया जिलाध्यक्ष, सामने आई बड़ी वजह

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:35 AM (IST)

    फतेहपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने मुखलाल पाल को हटाकर अन्नू श्रीवास्तव को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। इस बदलाव के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसे पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अन्नू श्रीवास्तव की नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। लगभग सात माह से 50 लाख रुपये लेने आरोप से विवादित चल रहे भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल को बुधवार को पद से हटा दिया। उनके स्थान पर अन्नू श्रीवास्तव की नये जिलाध्यक्ष के रूप में ताजपोशी की गई है।

    मुखलाल पाल फरवरी 2023 में भाजपा जिलाध्यक्ष बने थे। सात माह पूर्व 50 लाख रुपये लेने के आरोप लगे थे। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति व पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष मिश्रा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए कर चर्चा में रहे।

    इधर, काफी दिनों से वह मंदिर मकबरा विवाद में भी चर्चा में थे। इनके हटाए जाने के कयासों के बीच पार्टी संगठन में जिलाध्यक्ष पद की दौड़ शुरू हो गई थी। संगठन से जुड़े ब्राह्मण व पिछड़े वर्ग की रस्साकसी को देखते हुए भाजपा संगठन ने जातीय समीकरणों को किनारे करने वाले पुराने कार्यकर्ता अन्नू श्रीवास्तव की ताजपोशी कर दी।

    अन्नू श्रीवास्तव ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1990 में विद्यार्थी परिषद में छात्र राजनीति की। 1992 में भाजपा में आए इसके बाद जिलामंत्री, महामंत्री और उपाध्यक्ष रहे। 2012 से 2020 तक कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय मंत्री रह चुके हैं।

    ये संभाल चुके हैं भाजपा की कमान

    महेंद्रनाथ बाजपेयी, अमरनाथ चौरसिया, मनोज शुक्ला, हरिनंदन दुबे, उमाशंकर त्रिपाठी , रमाकांत त्रिपाठी, पूर्व विधायक करण सिंह पटेल, विधायक कृष्णा पासवान, प्रभूदत्त दीक्षित , पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह, दिनेश बाजपेयी, प्रमोद द्विवेदी, आशीष मिश्रा, मुखलाल पाल।