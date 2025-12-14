फतेहपुर में बाइक सवार युवकों की पिटाई के बाद कार चढ़ाने की कोशिश की, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
फतेहपुर में कचहरी से लौट रहे बाइक सवार दोस्तों पर कार सवारों ने पश्चिमी बाईपास के पास कार चढ़ाने का प्रयास किया। विरोध करने पर युवकों को पीटा गया और ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। कचहरी से लौट रहे बाइक सवार दोस्तों पर पश्चिमी बाईपास खागा के समीप कार सवारों ने कार चढ़ाने का प्रयास किया गया। कार की टक्कर से लगने से रोड पर गिरे युवकों ने विरोध किया तो उन्हें पीट जान से मारने की धमकी देते हुए कार सवार निकल गए। इसका वीडियो व फोटो इंटरनेट मीडिया में प्रचलित हो रही है। खागा पुलिस ने आरोपित कार सवारों पर मुकदमा दर्ज किया है।
किशुनपुर थाने के अकबरपुर बड़वा गांव में रहने वाले वैभव मिश्रा ने तहरीर में स्पष्ट किया है कि थरियांव थाने के रामपुर निवासी अवनीश द्विवेदी ने उसके विरुद्ध खागा कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। वह आठ दिसंबर को अपने दोस्त निरंजन यादव निवासी मोगरीबाग, असोथर के साथ बाइक से खागा कचहरी से बाहर निकल रहा था, तभी अवनीश व इनके पिता उससे कहासुनी करने लगे।
कुछ लोगों के बीच बचाव करने पर वह वहां से निकल गया। वह बाइक में बैठे-बैठे पीछा कर रहे कार सवारों का वीडियो भी बनाता रहा।खागा पश्चिमी बाईपास पर अवनीश ने अपनी कार से उसकी बाइक में टक्कर मार दी, इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर पीटा।
शिकायत करने पर खागा पुलिस ने उसे थाने में बिठाए रही और हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इंस्पेक्टर रमेश पटेल ने बताया कि आरोपितों अवनीश व ब्रिजेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल भेजा गया है।
