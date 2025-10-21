Language
    फतेहपुर में भीड़ ने किया पुलिस पर पथराव, ईंट लगने से दारोगा घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 09:04 AM (IST)

    फतेहपुर के पुरइन गांव में मारपीट और लूट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला हो गया। बाइक छीनने को लेकर दो गुटों में विवाद हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया। इस दौरान, एक गुट ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें दारोगा घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। पुरइन गांव में मारपीट और लूट की सूचना पर पहुंचे दारोगा व सिपाही के ऊपर भीड़ ने पथराव कर दिया। पीठ पर ईंट लगने से दारोगा जख्मी हो गए। सीओ प्रमोद कुमार शुक्ला ने खागा सीएचसी में भर्ती दारोगा से घटना के बारे में जानकारी ली है।

    मारपीट व लूट की सूचना पर पहुंची पुलिस पर पथराव, दारोगा जख्मी


    खागा थानाक्षेत्र के मझिलगांव चौकी अंतर्गत पुरइन गांव से रात आठ बजे पुलिस को मारपीट व लूट की सूचना मिली। क्षेत्र में गश्त कर रहे चौकी इंचार्ज संजय सिंह परिहार, सिपाही सुजीत कुमार मौके पर पहुंचे। दो पक्षों के बीच बाइक छीनने को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिसकर्मियों ने झगड़ा कर रहे दोनों पक्ष को सख्ती दिखाते हुए घर के अंदर भेजा। तभी एक पक्ष से ईंट-पत्थर फेंके जाने लगे। दारोगा के पीठ पर ईंट लगने से वह जख्मी हो गए। सिपाही के साथ भी भीड़ ने छीनाझपटी की।

     

    दोषियों पर होगा एक्शन

     

    सीओ ने बताया कि बाइक छीनने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा के दौरान पुलिसकर्मी पहुंचे थे। दारोगा को हल्की चोट आई है। घटना के संबंध में जांच की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।