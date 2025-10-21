फतेहपुर में भीड़ ने किया पुलिस पर पथराव, ईंट लगने से दारोगा घायल

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। पुरइन गांव में मारपीट और लूट की सूचना पर पहुंचे दारोगा व सिपाही के ऊपर भीड़ ने पथराव कर दिया। पीठ पर ईंट लगने से दारोगा जख्मी हो गए। सीओ प्रमोद कुमार शुक्ला ने खागा सीएचसी में भर्ती दारोगा से घटना के बारे में जानकारी ली है।

मारपीट व लूट की सूचना पर पहुंची पुलिस पर पथराव, दारोगा जख्मी



खागा थानाक्षेत्र के मझिलगांव चौकी अंतर्गत पुरइन गांव से रात आठ बजे पुलिस को मारपीट व लूट की सूचना मिली। क्षेत्र में गश्त कर रहे चौकी इंचार्ज संजय सिंह परिहार, सिपाही सुजीत कुमार मौके पर पहुंचे। दो पक्षों के बीच बाइक छीनने को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिसकर्मियों ने झगड़ा कर रहे दोनों पक्ष को सख्ती दिखाते हुए घर के अंदर भेजा। तभी एक पक्ष से ईंट-पत्थर फेंके जाने लगे। दारोगा के पीठ पर ईंट लगने से वह जख्मी हो गए। सिपाही के साथ भी भीड़ ने छीनाझपटी की।