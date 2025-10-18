दीवाली के बाद UP के इस सरकारी विभाग में होगी भर्ती, खाली पड़े हैं इतने पद

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। स्वास्थ्य विभाग ने रिक्त चल रहे 44 पदों को चिह्नित कर लिया है। अब इन पदों पर कोरोना वारियर्स की भर्ती कर तैनाती की जाएगी। विभाग ने दीपावली के बाद भर्ती करेगा। इस बार एक फार्मासिस्ट, डेंटल असिस्टेंड और वार्ड ब्वाय के पद भरे जाएंगे। कई बार कोरोना वारियर्स हंगामा कर समायोजन की मांग कर चुके हैं।

163 कोरोना वारियर्स की हुई थी भर्ती कोरोना काल में शासन के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने जनपद स्तर पर 163 कोरोना वारियर्स की भर्ती की थी। समय से मानदेय न मिलने पर 50 स्वास्थ्य कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए थे। उसके बाद 31 जुलाई 2024 को शेष रह गए 113 कोरोना वारियर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। शासन के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने 113 कोरोना वारियर्स में 16 कर्मचारियों का समायोजन कर दिया था।

उसके बाद 97 कर्मचारियों में 38 स्टाफ नर्स काे भी भर्ती कर उनकी तैनाती कर दी गई थी। अब 59 कोरोना वारियर्स में 44 की भर्ती किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इनमें अधिकांश कर्मचारी चतुर्थश्रेणी के हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. अवनींद्र कुमार ने बताया कि 44 पदों को चिह्नित किया गया है।