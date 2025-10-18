Language
    दीवाली के बाद UP के इस सरकारी विभाग में होगी भर्ती, खाली पड़े हैं इतने पद

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:05 PM (IST)

    स्वास्थ्य विभाग ने 44 रिक्त पदों को चिह्नित कर कोरोना वारियर्स की भर्ती के लिए दीपावली के बाद प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसमें फार्मासिस्ट, डेंटल असिस्टेंट और वार्ड ब्वाय के पद भरे जाएंगे। कोरोना वारियर्स पहले भी समायोजन की मांग को लेकर हंगामा कर चुके हैं।  

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। स्वास्थ्य विभाग ने रिक्त चल रहे 44 पदों को चिह्नित कर लिया है। अब इन पदों पर कोरोना वारियर्स की भर्ती कर तैनाती की जाएगी। विभाग ने दीपावली के बाद भर्ती करेगा। इस बार एक फार्मासिस्ट, डेंटल असिस्टेंड और वार्ड ब्वाय के पद भरे जाएंगे। कई बार कोरोना वारियर्स हंगामा कर समायोजन की मांग कर चुके हैं।

    163 कोरोना वारियर्स की हुई थी भर्ती

    कोरोना काल में शासन के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने जनपद स्तर पर 163 कोरोना वारियर्स की भर्ती की थी। समय से मानदेय न मिलने पर 50 स्वास्थ्य कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए थे। उसके बाद 31 जुलाई 2024 को शेष रह गए 113 कोरोना वारियर्स की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। शासन के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने 113 कोरोना वारियर्स में 16 कर्मचारियों का समायोजन कर दिया था।

    उसके बाद 97 कर्मचारियों में 38 स्टाफ नर्स काे भी भर्ती कर उनकी तैनाती कर दी गई थी। अब 59 कोरोना वारियर्स में 44 की भर्ती किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इनमें अधिकांश कर्मचारी चतुर्थश्रेणी के हैं। मुख्य चिकित्साधिकारी डा. अवनींद्र कुमार ने बताया कि 44 पदों को चिह्नित किया गया है।

    दीपावली के बाद कोरोना वारियर्स का समायोजन कर उनकी तैनाती कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह भर्ती विभिन्न कार्यक्रम व योजना के तहत की जाएगी।

    पद का नाम पदों की संख्या
    वार्ड अटैंडेंट 01
    मल्टी टास्क वर्कर 01
    वार्ड असिस्टेंट 01
    वार्ड सपोर्ट स्टाफ 01
    वार्ड सपोर्ट स्टाफ 01
    वार्ड सपोर्ट स्टाफ 02
    वार्ड ब्वाय व आया 06
    डेंटल असिस्टेंड 01
    सैनीटरी अटैंडेंट 01
    क्लीनर सपोर्ट स्टाफ 01
    क्लीनर सपोर्ट स्टाफ 01
    क्लीनर सपोर्ट स्टाफ 02
    वार्ड क्लीनर 06
    एलोपैथिक फार्मासिस्ट 01
    ब्लाक एकाउंट मैनेजर 01
    बीसीपीएम 01
    एमसीटीएस आपरेटर 01
    हेल्प डेक्स मैनेजर 01
    डाटा इंट्री आपरेटर 01
    डाटा मैनेजर 02
    लैक्टेशन काउंसलर (महिला) 02
    टीबीएचवी 01
    एसटीएस 07
    एसटीएलएस 01