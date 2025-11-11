यूपी में अचानक क्यों अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर रोकी गई कालिंदी एक्सप्रेस समेत तीन ट्रेनें? यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। खुदागंज व कमालगंज रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइन चटकने की वजह से कालिंदी सहित तीन ट्रेनों को अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर रोक दिया गया है। रेलवे कर्मचारी मरम्मत करने के लिए मौके पर बुलाए गए हैं।

खुदागंज व कमालगंज रेलवे स्टेशन के बीच गुमटी संख्या 128 के निकट देर रात पटरी चटकी होने की जानकारी रेलवे अधिकारियों को दी गई। जिससे हलचल मच गई।

प्रयागराज-भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस को जनपद कन्नौज की गुरसहायगंज रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। कानपुर-फर्रुखाबाद पैसेंजर खुदागंज रेलवे स्टेशन पर रोकी गई है। देर शाम यहां से कानपुर रवाना होने वाली पैसेंजर को कमालगंज रेलवे स्टेशन पर रोका गया है।