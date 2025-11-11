यूपी में अचानक क्यों अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर रोकी गई कालिंदी एक्सप्रेस समेत तीन ट्रेनें? यात्री परेशान
फर्रुखाबाद में खुदागंज और कमालगंज रेलवे स्टेशन के बीच पटरी चटकने से कालिंदी एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनें रोकी गईं। प्रयागराज-भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस को गुरसहायगंज, कानपुर-फर्रुखाबाद पैसेंजर को खुदागंज और फर्रुखाबाद से कानपुर जाने वाली पैसेंजर को कमालगंज स्टेशन पर रोका गया, जिससे यात्री परेशान रहे। रेलवे कर्मचारी मरम्मत कार्य में जुटे हैं।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। खुदागंज व कमालगंज रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइन चटकने की वजह से कालिंदी सहित तीन ट्रेनों को अलग-अलग रेलवे स्टेशनों पर रोक दिया गया है। रेलवे कर्मचारी मरम्मत करने के लिए मौके पर बुलाए गए हैं।
खुदागंज व कमालगंज रेलवे स्टेशन के बीच गुमटी संख्या 128 के निकट देर रात पटरी चटकी होने की जानकारी रेलवे अधिकारियों को दी गई। जिससे हलचल मच गई।
प्रयागराज-भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस को जनपद कन्नौज की गुरसहायगंज रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। कानपुर-फर्रुखाबाद पैसेंजर खुदागंज रेलवे स्टेशन पर रोकी गई है। देर शाम यहां से कानपुर रवाना होने वाली पैसेंजर को कमालगंज रेलवे स्टेशन पर रोका गया है।
इससे ट्रेन में बैठे यात्री परेशान रहे। वह स्टेशन कार्यालय में ट्रेन के रवाना होने के संबंध में जानकारी करते रहे। आरपीएफ के फतेहगढ़ चौकी प्रभारी सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि वह अवकाश पर हैं। पटरी चटकने की जानकारी मिलने पर उन्होंने एएसआई महिपाल सिंह को मौके पर भेजा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सर्दी बढ़ने पर अक्सर पटरी में फ्रैक्चर आ जाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।