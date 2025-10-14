बरेली-इटावा हाईवे पर दर्दनाक हादसा: दो बाइकों की भिड़ंत, किशोर समेत तीन की मौत

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जनपद मैनपुरी थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव अगार निवासी प्रेमचंद्र कई वर्षों से मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव मदनपुर में मकान बनवाकर रह रहे हैं। प्रेमचंद्र की पत्नी मुन्नी देवी की तेरहवीं संस्कार में शामिल होकर अगार निवासी 26 वर्षीय धीरेंद्र जाटव, 45 वर्षीय बालकिशन, उनकी 43 वर्षीय पत्नी ललिता और पांच वर्षीय पुत्र वंश एक ही बाइक से सोमवार रात को अपने गांव जा रहे थे।

इटावा बरेली हाईवे पर गांव संतोषपुर के पास धीरेंद्र की बाइक जनपद मैनपुरी कोतवाली भोगांव क्षेत्र के भीमनगर निवासी विनीत की बाइक से टकरा गई। जिससे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

इन घायलों को मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहां पर 28 वर्षीय विनीत, 26 वर्षीय धीरेंद्र और पांच वर्षीय वंश को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य घायलों का लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है।