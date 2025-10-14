Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली-इटावा हाईवे पर दर्दनाक हादसा: दो बाइकों की भिड़ंत, किशोर समेत तीन की मौत

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:56 AM (IST)

    फर्रुखाबाद में इटावा-बरेली हाईवे पर दो बाइकों की टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें एक किशोर भी शामिल है। मैनपुरी के अगार गांव के रहने वाले धीरेंद्र, बालकिशन, ललिता और वंश एक तेरहवीं संस्कार से लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक दूसरे बाइक से टकरा गई। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ तीन को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य का इलाज जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जनपद मैनपुरी थाना एलाऊ क्षेत्र के गांव अगार निवासी प्रेमचंद्र कई वर्षों से मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव मदनपुर में मकान बनवाकर रह रहे हैं। प्रेमचंद्र की पत्नी मुन्नी देवी की तेरहवीं संस्कार में शामिल होकर अगार निवासी 26 वर्षीय धीरेंद्र जाटव, 45 वर्षीय बालकिशन, उनकी 43 वर्षीय पत्नी ललिता और पांच वर्षीय पुत्र वंश एक ही बाइक से सोमवार रात को अपने गांव जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इटावा बरेली हाईवे पर गांव संतोषपुर के पास धीरेंद्र की बाइक जनपद मैनपुरी कोतवाली भोगांव क्षेत्र के भीमनगर निवासी विनीत की बाइक से टकरा गई। जिससे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    इन घायलों को मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहां पर 28 वर्षीय विनीत, 26 वर्षीय धीरेंद्र और पांच वर्षीय वंश को मृत घोषित कर दिया गया। अन्य घायलों का लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है।