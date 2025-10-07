स्वामी प्रसाद के फिर बिगड़े बोल, कहा-ब्राह्मणों से सावधान रहने की जरूरत

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। संकिसा में बौद्ध महोत्सव में संबोधन के दौरान राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान फिर चर्चा में है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से सावधान रहने की जरूरत है।

अपने समाज के लोगों से कहा कि वह सत्ता परिवर्तन के लिए निकले हैं। इस अभियान में सभी लोग उनका साथ दें व बौद्ध धर्म अपनाने का संकल्प लेकर जाएं।बौद्ध महोत्सव में पहुंचे मौर्य ने कहा कि मनुवाद, ब्राह्मणों से सावधान रहें।