    स्वामी प्रसाद के फिर बिगड़े बोल, कहा-ब्राह्मणों से सावधान रहने की जरूरत

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:49 AM (IST)

    फर्रुखाबाद के संकिसा में बौद्ध महोत्सव में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणों से सावधान रहने की बात कही। उन्होंने समाज के लोगों से सत्ता परिवर्तन के लिए निकलने और बौद्ध धर्म अपनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मौर्य ने मनुवाद पर निशाना साधते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार पर दलित व पिछड़ा विरोधी होने का आरोप लगाया।

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। संकिसा में बौद्ध महोत्सव में संबोधन के दौरान राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान फिर चर्चा में है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से सावधान रहने की जरूरत है। 

    अपने समाज के लोगों से कहा कि वह सत्ता परिवर्तन के लिए निकले हैं। इस अभियान में सभी लोग उनका साथ दें व बौद्ध धर्म अपनाने का संकल्प लेकर जाएं।बौद्ध महोत्सव में पहुंचे मौर्य ने कहा कि मनुवाद, ब्राह्मणों से सावधान रहें। 

    यह लोग देवी-देवताओं के साथ उनकी सवारी गधा, उल्लू, चूहा की भी पूजा करते हैं, लेकिन गधा व मछली पालन करने वाले शोषित समाज से नफरत करते हैं। उन्होंने मनुस्मृति व रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का उल्लेख करते हुए सवाल खड़े किए। 

    केंद्र व प्रदेश सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। महोत्सव पंडाल में उपस्थित लोगों को सावधान करते हुए कहा कि वह संविधान, दलित व पिछड़ा विरोधी सरकार को उखाड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें हमारा साथ दें।