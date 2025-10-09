जेल में बंद फूलपुर पवई के सपा विधायक रमाकांत यादव की तबीयत बिगड़ी, इस दिक्कत की वजह से लाया गया अस्पताल
फूलपुर पवई के सपा विधायक रमाकांत यादव, जो जेल में हैं, की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें क्या समस्या हुई है, लेकिन डॉक्टरों की टीम उनकी जाँच कर रही है। जेल प्रशासन ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुँचाया।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में बंद फूलपुर पवई के विधायक और आजमगढ़ के पूर्व सांसद सपा नेता रमाकांत यादव की गुरुवार को तबीयत बिगड़ गई। जेल से कड़ी सुरक्षा में पुलिस कर्मी उन्हें डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल लेकर आए। यहां पर उनका सीटी स्कैन कराया गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मी उन्हें वापस ले गए।
सीने में दर्द की शिकायत
रमाकांत यादव ने एक दिन पहले बुधवार को सीने में दर्द और सिर चकराने की शिकायत जेल प्रशासन से की थी। इस पर डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल के हृदयरोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय ने बुधवार को जेल में उनका परीक्षण किया था।
डा. पांडेय ने बताया कि विधायक को सिर में चक्कर आने, कमर में दर्द व हार्ट में कुछ समस्या थी। इस कारण उन्होंने जांचें लिखी थीं। जांचे करवा दी गई हैं। रिपोर्ट के आधार पर इलाज किया जाएगा।
