जेल में बंद फूलपुर पवई के सपा विधायक रमाकांत यादव की तबीयत बिगड़ी, इस दिक्कत की वजह से लाया गया अस्पताल

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में बंद फूलपुर पवई के विधायक और आजमगढ़ के पूर्व सांसद सपा नेता रमाकांत यादव की गुरुवार को तबीयत बिगड़ गई। जेल से कड़ी सुरक्षा में पुलिस कर्मी उन्हें डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल लेकर आए। यहां पर उनका सीटी स्कैन कराया गया। इसके बाद सुरक्षा कर्मी उन्हें वापस ले गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीने में दर्द की शिकायत रमाकांत यादव ने एक दिन पहले बुधवार को सीने में दर्द और सिर चकराने की शिकायत जेल प्रशासन से की थी। इस पर डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल के हृदयरोग विशेषज्ञ डा. मनोज पांडेय ने बुधवार को जेल में उनका परीक्षण किया था।