घर पर पुराना मीटर, फिर भी बिजली विभाग ने थमा दिया 2.72 लाख का बिल; उपभोक्ता के उड़े होश

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। विभागीय अभिलेखों में उपभोक्ता के घर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, जबकि जमीनी हकीकत में उपभोक्ता के घर आज भी पुराना मीटर लगा हुआ है। इस गड़बड़ी के चलते उपभोक्ता को 2.72 लाख का बिल थमा दिया गया, जिसे देखकर उपभोक्ता के होश उड़ गए। उसने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। फतेहगढ़ के मुहल्ला जय नरायन वर्मा रोड निवासी हेत सिंह प्रत्येक माह बिजली बिल का भुगतान करते हैं। दिसंबर में उनके घर 2.72 लाख रुपये का बिल आया, जिसे देखकर वह परेशान हो गए। वह घर में लगे मीटर की रीडिंग का वीडियो बनाकर गुरुवार को विभाग में गए।

उन्होंने अधिक बिल आने की शिकायत की और रीडिंग का वीडियो दिखाया। जिसमें करीब चार हजार रीडिंग दिख रही थी। इसमें 3700 रीडिंग का बिल उपभोक्ता जमा कर चुका है। उपभोक्ता के कनेक्शन को आनलाइन चेक किया गया तो पता चला कि उनके कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर फीड है, जिसमें पुराने मीटर की करीब 27 हजार रीडिंग स्टोर दिखाई गई है।

इसी कारण 2.72 लाख रुपये बिल बन गया है। उपभोक्ता हेत सिंह ने बताया कि उसके घर पर अभी पुराना ही मीटर लगा हुआ है, गलत तरीके से अभिलेखों में स्मार्ट मीटर की फीडिंग कर उसे परेशान किया जा रहा है। इसकी शिकायत पर उच्च अधिकारियों से करेगा।