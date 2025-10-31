संकिसा तिराहे से जनपद सीमा तक सड़क का चौड़ीकरण का काम शुरू, जिलाधिकारी ने दिए थे आदेश

संवाद सूत्र, सकिसा। मेन तिराहे से जनपद सीमा तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के संबंध में जागरण ने समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस सड़क मार्ग का चौड़ीकरण शुरू करा दिया गया है। जिससे लोगों में खुशी है।

कस्बा के मेन तिराहे से जनपद एटा के सराय अगहत (जनपद सीमा) तक 300 मीटर सड़क काफी समय से क्षतिग्रस्त थी। कई जगह इस पर गड्ढे भी हो गए थे। इसकी मरम्मत न होने से लोगों को काफी परेशानी होती थी। संकिसा में चार व पांच नवंबर को कौमुदी महोत्सव का भी आयोजन होगा। जिसकी धम्म यात्रा इसी मार्ग से निकलेगी।