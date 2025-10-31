संकिसा तिराहे से जनपद सीमा तक सड़क का चौड़ीकरण का काम शुरू, जिलाधिकारी ने दिए थे आदेश
कस्बे के मुख्य तिराहे से जनपद एटा की सीमा (सराय अगहत) तक 300 मीटर क्षतिग्रस्त सड़क का चौड़ीकरण शुरू हो गया है। जागरण में प्रकाशित समाचार के बाद कार्य प्रारंभ हुआ, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी है। लंबे समय से गड्ढों से जर्जर सड़क से परेशानी हो रही थी। 4-5 नवंबर को संकिसा में कौमुदी महोत्सव के दौरान धम्म यात्रा इसी मार्ग से गुजरेगी।
संवाद सूत्र, सकिसा। मेन तिराहे से जनपद सीमा तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के संबंध में जागरण ने समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस सड़क मार्ग का चौड़ीकरण शुरू करा दिया गया है। जिससे लोगों में खुशी है।
कस्बा के मेन तिराहे से जनपद एटा के सराय अगहत (जनपद सीमा) तक 300 मीटर सड़क काफी समय से क्षतिग्रस्त थी। कई जगह इस पर गड्ढे भी हो गए थे। इसकी मरम्मत न होने से लोगों को काफी परेशानी होती थी। संकिसा में चार व पांच नवंबर को कौमुदी महोत्सव का भी आयोजन होगा। जिसकी धम्म यात्रा इसी मार्ग से निकलेगी।
बौद्ध महोत्सव की बैठक में जिलाधिकारी ने भी पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता को मौके पर भेजकर निरीक्षण कर मरम्मत के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं की गई। इस संबंध में दैनिक जागरण ने 21 अक्टूबर को ‘डीएम के आदेश के बावजूद नहीं कराई क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत’ समाचार प्रकाशित किया था।
जिसके बाद अब इस मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। जिससे लोगों में खुशी है। पीडब्ल्यूडी के जेई जितेंद्र यादव ने बताया कि अगर मौसम अनुकूल रहा तो तीन दिन के अंदर इस मार्ग को यातायात लायक बना दिया जाएगा।
