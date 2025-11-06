Language
    फर्रुखाबाद में स्कूली बस की टक्कर से युवक की मौत, वाहन के इंतजार में सड़क पर खड़ा था शख्स

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:59 AM (IST)

    फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद में एक दुखद घटना में, एक 36 वर्षीय युवक, शैलेश सक्सेना, की एक स्कूली बस की टक्कर से मौत हो गई। वह फतेहगढ़ कचहरी में मुकदमे की पैरवी के लिए जा रहा था और नंदसा पड़ाव के पास वाहन का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बस को कब्जे में ले लिया है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में गुरुवार सुबह सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब युवक सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रहा था। स्कूली बस की टक्कर लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    खिमसेपुर के विद्यावती नगर निवासी 36 वर्षीय शैलेश सक्सेना गुरुवार सुबह फतेहगढ़ कचहरी में मुकदमे की पैरवी के लिए जा रहे थे। सुबह करीब 8:15 बजे वे नंदसा पड़ाव के पास वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान नगला बाग से बच्चों को लेकर आ रही रक्षा देवी इंटर कालेज की बस ने उन्हें टक्कर मार दी।

    टक्कर लगते ही शैलेश सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत 108 एंबुलेंस और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची मदनपुर चौकी पुलिस ने घायल शैलेश को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डा. सनी मिश्रा ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    अस्पताल से मिली सूचना पर उपनिरीक्षक जसवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू की। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार बताया गया है। पुलिस बस को थाने ले जाने की तैयारी में जुटी है।