फर्रुखाबाद में बायो डीजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धमाकों से गूंजा इलाका

फर्रुखाबाद के कायमगंज मार्ग पर स्थित एक बायोडीजल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण वेल्डिंग के दौरान एथेनॉल टैंक में आग लगना बताया जा रहा है। धमाकों से आसपास के गांवों में दहशत फैल गई, जिसके कारण भगदड़ मच गई। फैक्ट्री से निकले एक व्यक्ति ने बताया कि वेल्डिंग के दौरान एथेनॉल टैंक में आग लगी। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं।