फर्रुखाबाद में बायो डीजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धमाकों से गूंजा इलाका
फर्रुखाबाद के कायमगंज मार्ग पर स्थित एक बायोडीजल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण वेल्डिंग के दौरान एथेनॉल टैंक में आग लगना बताया जा रहा है। धमाकों से आसपास के गांवों में दहशत फैल गई, जिसके कारण भगदड़ मच गई। फैक्ट्री से निकले एक व्यक्ति ने बताया कि वेल्डिंग के दौरान एथेनॉल टैंक में आग लगी। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कायमगंज-फर्रुखाबाद मार्ग पर सादिकपुर गांव में स्थित पी एंड ए बायो रिफायनरी के नाम से संचालित फैक्ट्री में शनिवार शाम करीब 6ः30 बजे भीषण आग लग गई। इस फैक्ट्री में बायो डीजल बनाया जाता है। आग की लपटें करीब 60 मीटर से ज्यादा ऊपर तक जा रही हैं। इसमें हो रहे धमाकों से इलाका दहल रहा है।
आसपास के गांवों में भगदड़ मची है। कायमगंज-फर्रुखाबाद मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। किसी तरह से फैक्ट्री से बाहर निकले रवि कश्यप ने बताया कि फैक्ट्री में फिटिंग के लिए बेल्डिंग हो रही थी। इससे एथेनाल टैंक में आग लग गई। यह फैक्ट्री कायमगंज निवासी व्यवसायी अवधेश कौशल और उनका पुत्र ऋतिक कौशल संचालित करते हैं। घटना के करीब एक घंटे बाद दमकल टीम पहुंची।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।