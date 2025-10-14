Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दो बदमाशों के खिलाफ फिर हुई गैंग्सटर की कार्रवाई, UP पुलिस ने उठाया ये बड़ा कदम

    By Brajesh Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 07:14 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफिया के दो करीबियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत फिर से कार्रवाई की है। संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने यह कदम उठाया है। तलाश में मंगलवार शाम छापे मारे गए, लेकिन वह हाथ नहीं आ सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। मथुरा जेल में बंद माफिया के दो नजदीकियों के खिलाफ पुलिस ने गैंग्सटर के तहत फिर मामला दर्ज किया है। उनकी तलाश में मंगलवार शाम छापे मारे गए, लेकिन वह हाथ नहीं आ सके। इनमें से एक आरोपित को पूर्व में कोर्ट से कुछ राहत मिल गई थी, लेकिन वह फिर मुसीबत में आ गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने मारे छापे

    शहर के मुहल्ला महावीरगंज द्वितीय निवासी संदीप उर्फ अक्कू पाठक व मुहल्ला बागकूंचा निवासी गौरव गुप्ता रज्जू की तलाश में मऊदरवाजा पुलिस ने शाम को उनके आवास व शहर में कई जगह छापे मारे, लेकिन वह हाथ नहीं लग पाए। दरअसल अक्कू पाठक व गौरव गुप्ता को मथुरा जेल में बंद माफिया अनुपम दुबे के नजदीकियों में गिना जाता है।

    दोनों के खिलाफ पहले भी गैंग्सटर में कार्रवाई हुई थी। इसमें गौरव गुप्ता को न्यायालय से राहत मिल गई थी। थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह ने बताया कि न्यायालय ने नये सिरे से गैंग्सटर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसी के तहत कार्रवाई शुरू हुई है।