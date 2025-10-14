दो बदमाशों के खिलाफ फिर हुई गैंग्सटर की कार्रवाई, UP पुलिस ने उठाया ये बड़ा कदम

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। मथुरा जेल में बंद माफिया के दो नजदीकियों के खिलाफ पुलिस ने गैंग्सटर के तहत फिर मामला दर्ज किया है। उनकी तलाश में मंगलवार शाम छापे मारे गए, लेकिन वह हाथ नहीं आ सके। इनमें से एक आरोपित को पूर्व में कोर्ट से कुछ राहत मिल गई थी, लेकिन वह फिर मुसीबत में आ गया है।

पुलिस ने मारे छापे शहर के मुहल्ला महावीरगंज द्वितीय निवासी संदीप उर्फ अक्कू पाठक व मुहल्ला बागकूंचा निवासी गौरव गुप्ता रज्जू की तलाश में मऊदरवाजा पुलिस ने शाम को उनके आवास व शहर में कई जगह छापे मारे, लेकिन वह हाथ नहीं लग पाए। दरअसल अक्कू पाठक व गौरव गुप्ता को मथुरा जेल में बंद माफिया अनुपम दुबे के नजदीकियों में गिना जाता है।