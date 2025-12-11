जागरण संंवाददाता, फर्रुखाबाद । मूंगफली खाने के दौरान चार वर्षीय बालिका के गले में दाना फंस गया। उलझन होने पर बालिका के गले से दाना निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन स्वजन सफल नहीं हो सके। इस दौरान पलक की हालत बिगड़ गई। आनन फानन स्वजन बालिका को लेकर डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। यहां पर बालिका काे मृत घोषित कर दिया गया।

गुरुवार शाम सात बजे जहानगंज के गांव रुनी चुरसई निवासी अनुज कठेरिया की चार वर्षीय पुत्री पलक अपने सात वर्षीय भाई विशेष और छह वर्षीय सूर्यांश के साथ घर में खेल रही थी। इस दौरान पलक ने मूंगफली खा ली। उसका दाना गले में फंसने से पलक की सांस अवरुद्ध हो गई। उलझन होने पर मां रेनू ने पलक के गले में फंसा मूंगफली का दाना निकालने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही।