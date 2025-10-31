Language
    आर्थिक तंगी से परेशान युवक का पत्नी से हुआ झगड़ा, गुस्से में फंदे पर लटक कर दी जान

    By Paras Dubey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:20 PM (IST)

    आर्थिक तंगी से परेशान एक युवक का पत्नी से झगड़ा हो गया। गुस्से में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिसके कारण घर में अक्सर कलह होती रहती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    संवाद सहयोगी, कायमगंज। आर्थिक तंगी व पत्नी से विवाद के बाद शराब के लती तंबाकू व्यापारी के पुत्र ने घर के कमरे में बंद होकर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी होने पर स्वजन ने दरवाजा तोड़ कर फंदे से उतार कर सीएचसी पहुंचाया। जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया गया कि आर्थिक तंगी के कारण वह ई-रिक्शा भी चलाने लगा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर के मुहल्ला बजरिया निवासी तंबाकू व्यापारी स्व. अनंती शरण जैन का 45 वर्षीय पुत्र नितिन जैन उर्फ संजू को उनकी पत्नी रीना जैन व अन्य स्वजन शुक्रवार देर शाम सीएचसी लाए। उनके गले पर फंदे का निशान था। चिकित्साधिकारी डा. विपिन कुमार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्नी रीना के मुताबिक पति नितिन जैन गांव मुड़ौल की तंबाकू गोदाम पर अन्य लोगों के साथ काम करते थे। वह शराब के बहुत लती थे। ज्यादातर नशा में रहने के कारण गोदाम भी नहीं जाते थे।

    अक्सर होते थे झगड़े

    घर में अक्सर झगड़ा करते थे। शुक्रवार दोपहर शराब पीकर आए व विवाद कर कमरे में चले गए। कमरा बंद कर पत्नी के दुपट्टे से फंदा लगाकर लटक गए। जानकारी होने पर स्वजन व अन्य परिचित लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ फंदे से उतार कर उन्हें सीएचसी लाया गया।

    सीएचसी से भेजी गई रिपोर्ट पर कोतवाली के उप निरीक्षक जगदीश वर्मा पहुंचे और पत्नी से घटना के बारे में जानकारी ली। पत्नी रीना के अलावा परिवार में 19 वर्षीय पुत्र रौनक है जो दिल्ली में रहता है। 14 वर्षीय पुत्र श्रेयांस उर्फ छोटू व नौ वर्षीय पुत्री खुशी मां के साथ हैं।

    नितिन के शराब के लती होने के कारण परिवार व पास पड़ोस के लोगों से उनके संबंध अच्छे नहीं थे। इस कारण उनकी मौत के दो घंटे बाद तक सीएचसी में उनकी पत्नी व पुत्र अकेले ही शव के पास मौजूद थे। उप निरीक्षक ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।,