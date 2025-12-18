फर्रुखाबाद में बच्चों के लिए समोसे लेने गई महिला को ट्रक ने कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत; परिजनों ने लगाया जाम

संवाद सूत्र, जागरण फर्रुखाबाद। बच्चों के लिए समोसा खरीदकर जा रही महिला ट्रक की चपेट में आ गई। जिससे महिला की कुचलकर मौत हो गई। जानकारी पर स्वजन व पुलिस पहुंच गई। मुख्यमार्ग पर घटना होने के कारण जाम लग गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जनपद कन्नौज कोतवाली गुरसहायगंज की चौकी रामाश्रम के गांव अमरौली निवासी सुरजीत सक्सेना अपनी 38 वर्षीय पत्नी पूजा, पुत्र आकाश व पवन के साथ कमालगंज खरीदारी करने आए थे। वापसी में खुदागंज में बच्चों के लिए समोसा लेने के लिए पत्नी रुकी।

पूजा समोसा लेकर आ रही थी, तभी कमालगंज की ओर से आलू लादकर आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई। ट्रक की टक्टर से पहिए के नीचे आ गई। जिससे उनकी कुचल कर मौके पर मौत हो गई। चालक ट्रक छोड़कर भाग गया और मौके पर भीड़ लग गई।

शव क्षत-विक्षत होने से आसपास के लोगों ने अंगौछा डाल दिया। थानाध्यक्ष राजीव कुमार व सीओ अमृतपुर संजय कुमार पहुंच गए। घटना की जानकारी पर मृतक के स्वजन गांव के लोगों के साथ आ गए। शव को जब पुलिस ने हटवाने का प्रयास किया तो ग्रामीण नाराज हो गए।