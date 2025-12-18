Language
    फर्रुखाबाद में बच्चों के लिए समोसे लेने गई महिला को ट्रक ने कुचला, मौके पर हुई दर्दनाक मौत; परिजनों ने लगाया जाम

    By Paras Dubey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बच्चों के लिए समोसे लेने जा रही एक महिला को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए परिज ...और पढ़ें

    घटनास्थल पर लगी भीड़ व रोते स्वजन।

    संवाद सूत्र, जागरण फर्रुखाबाद। बच्चों के लिए समोसा खरीदकर जा रही महिला ट्रक की चपेट में आ गई। जिससे महिला की कुचलकर मौत हो गई। जानकारी पर स्वजन व पुलिस पहुंच गई। मुख्यमार्ग पर घटना होने के कारण जाम लग गया।

    जनपद कन्नौज कोतवाली गुरसहायगंज की चौकी रामाश्रम के गांव अमरौली निवासी सुरजीत सक्सेना अपनी 38 वर्षीय पत्नी पूजा, पुत्र आकाश व पवन के साथ कमालगंज खरीदारी करने आए थे। वापसी में खुदागंज में बच्चों के लिए समोसा लेने के लिए पत्नी रुकी।

    पूजा समोसा लेकर आ रही थी, तभी कमालगंज की ओर से आलू लादकर आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई। ट्रक की टक्टर से पहिए के नीचे आ गई। जिससे उनकी कुचल कर मौके पर मौत हो गई। चालक ट्रक छोड़कर भाग गया और मौके पर भीड़ लग गई।

    शव क्षत-विक्षत होने से आसपास के लोगों ने अंगौछा डाल दिया। थानाध्यक्ष राजीव कुमार व सीओ अमृतपुर संजय कुमार पहुंच गए। घटना की जानकारी पर मृतक के स्वजन गांव के लोगों के साथ आ गए। शव को जब पुलिस ने हटवाने का प्रयास किया तो ग्रामीण नाराज हो गए।

    जिन्हें समझा बुझाकर शांत किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि पूजा के चार बच्चे हैं। जिसमें अमन उर्फ मूसा, आकाश व पवन तथा शिवांशी हैं। पति सुरजीत ने ट्रक चालक के खिलाफ तहरीर दी। थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि घटना करने वाले ट्रक को पकड़ लिया गया है। मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

