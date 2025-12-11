Language
    यूपी में दर्दनाक हादसा: ट्रक की टक्कर से 50 मीटर तक घिसटती चली गई बाइक, 3 लोगों की मौत

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक 50 मीटर तक घिसटती चली गई। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव नगला भूड़ निवासी मुखलेश राजपूत की 14 वर्षीय पुत्री सेजल व 15 वर्षीय पुत्री काजल रूपसिंह विद्यालय धीरपुर में पढ़ती थीं।

    गुरुवार सुबह दोनाें छात्राएं अपने चचेरे भाई राजन के साथ बाइक से स्कूल जा रही थीं। धीरपुर गांव के निकट सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक ट्रक में फंसकर 50 मीटर तक घिसटती चली गई।

    जिसमें राजन व काजल की मौके पर ही मौत हो गई। स्वजन घायल छात्रा सेजल को डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया।

    ग्रामीण तीनों शव रखकर घटना का विरोध करते हुए जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। घटना की वजह से नवीगंज-धीरपुर मार्ग पर जाम लग गया।

    अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह व सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार बंसल कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और स्वजन से वार्ता कर रहे हैं।

