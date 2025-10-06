Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्रुखाबाद पुलिस ने मुठभेड़ में ऑटो चालक के तीन हत्यारों को दबोचा, दो को पैर में लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:54 AM (IST)

    फर्रुखाबाद के नवाबगंज में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया जिनमें से दो के पैर में गोली लगी है। जांच में पता चला कि इन्होंने ही ऑटो चालक की हत्या की थी जिसके पीछे अवैध संबंध का मामला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। ऑटो चालक की हत्या सुपारी देकर करवाई गई थी।

    prefferd source google
    Hero Image
    पुलिस ने तीन बदमाशों को मुठभेड़ में दबोचा, दो के पैर में लगी गोली।

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। नवाबगंज थाना पुलिस ने रविवार देर रात चेकिंग के दौरान तीन बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। जांच में सामने आया कि इन्हीं लोगों ने आटो चालक की गोली मार हत्या की थी। घटना के पीछे अवैध संबंध का मामला सामने आया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के गांव न्यामतपुर निवासी कुंवरपाल सिंह यादव का 26 वर्षीय पुत्र पुष्पेंद्र सिंह यादव आटो चलाते थे। 23 सितंबर की शाम छह बजे पुष्पेंद्र सिंह यादव घर से गांव पहाड़पुर पुठरी जाने की बुकिंग की कहकर घर निकले थे।

    थाना नवाबगंज क्षेत्र के पहाड़पुर-नवादा मार्ग पर पुष्पेंद्र सिंह की तीन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी। रविवार रात दो बजे के करीब पुलिस करनपुर जसमई मार्ग पर स्थित सुमनलता डिग्री कालेज के पास चेकिंग कर रही थी।

    तभी सामने से तीन संदिग्ध युवक आते दिखे। पुलिस ने रुकने को बोला तो आरोपित ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जनपद मैनपुरी कोतवाली भोगांव के स्योना निवासी महाराज सिंह जाटव उर्फ पप्पू के बाएं पैर और जनपद एटा थाना अलीगंज के गांव अगोनापुर निवासी भारत शाक्य के दाएं पैर में गोली लग गई।

    इस दौरान तीसरा आरोपित थाना मऊदरवाजा के गांव न्यामतपुर खेड़ा निवासी केशराम पाल उर्फ पुत्तन को भागते समय गिरफ्तार कर लिया। गोली से घायल दो बदमाशों को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में सामने आया कि अवैध संबंध को लेकर आटो चालक की हत्या कराई गई थी। हत्या कराने को तीन बदमाशों को सुपारी दी गई थी।

    अपर पुलिस अधीक्षक डा. संजय कुमार ने बताया कि तीन तमंचा, पांच जिंदा कारतूस, दो खोखा और एक मिस कारतूस बरामद हुआ है। महाराज के खिलाफ चार और भारत व केशराम पर एक-एक मुकदमा दर्ज हैं।