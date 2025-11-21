Language
    फर्रुखाबाद में सिलिंडर लीक होने से स्कूल की रसोई में लगी आग, मची अफरा-तफरी

    By Paras Dubey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:30 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में सिलेंडर लीक होने से एक स्कूल की रसोई में आग लग गई। इस घटना के कारण स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। गैस रिसाव के चलते हुए इस हादसे से छात्रों और कर्मचारियों में दहशत फैल गई।

    पूर्व माध्यमिक विद्यालय गौसपुर में आग बुझाए जाने के बाद रखे अग्निशमन यंत्र देखते बच्चे

    संवाद सूत्र, जागरण कमालगंज (फर्रुखाबाद)। मध्याह्न भोजन बनाने के दौरान सिलिंडर से गैस लीक होने पर विद्यालय की रसोई में आग लग गई। इस पर रसोइया चीखने लगी। जिससे विद्यालय में अफरा-तफरी मच गई। छात्र-छात्राएं स्कूल से बाहर निकल आए। ग्रामीणों ने गीले बोरे एवं अग्निशमन यंत्र की सहायता से आग पर काबू पाया।

    ग्राम पंचायत गौसपुर में मुख्य मार्ग पर स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार सुबह करीब 10:30 बजे रसोइया अनीता व सरला देवी रसोई घर में छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन बना रहीं थीं। खाना बनाने के दौरान सिलिंडर से गैस लीक होने के कारण आग लग गई। लपटें उठने पर रसोइया अनीता व सरला चीखने चिल्लाने लगीं। जिससे विद्यालय में अफरा-तफरी मच गई।

    कक्षाओं से निकलकर छात्र-छात्राएं भी विद्यालय के सामने दरियावगंज मार्ग पर आ गए। जानकारी पर आसपास के ग्रामीण भी विद्यालय पहुंच गए और भीगे हुए बोरे डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। सहायक अध्यापिका नम्रता सिंह ने अग्निशमन यंत्र चलाने की भी कोशिश की, लेकिन वह पिन न खोल सकीं। जिस पर गौसपुर निवासी युवक गोलू ने अग्निशमन यंत्र का उपयोग किया। जिससे आग पर काबू पाया गया।

    घटना के बाद घबराई रसोइया सरला देवी घर चली गई। सूचना पर कस्बा प्रभारी संदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रधानाध्यापक मंजूलता गुप्ता से जानकारी ली। बताया गया कि विद्यालय में 72 बच्चे पंजीकृत हैं। इनमें शुक्रवार को 50 बच्चे उपस्थित थे।

    कस्बा प्रभारी ने बताया कि जांच के दौरान अग्निशमन सिलिंडर पर भरने की तारीख 29 फरवरी 2024 पड़ी हुई है तथा एक्सपायर होने का दिनांक 17 फरवरी 2025 है। आग लगने की घटना में कोई भी झुलसा नहीं है। सामान के नाम पर एक ड्रम में रखे थोड़े से चावल ही जले हैं। ग्रामीणों की सजकता से आग बुझा ली गई थी।