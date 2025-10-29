फर्रुखाबाद में स्कूल बस की टक्कर से किशोरी की मौत, स्वजनों ने लगाया जाम
फर्रुखाबाद में एक दुखद घटना घटी, जहाँ एक स्कूल बस ने एक किशोरी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से नाराज़ परिजनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की और परिजनों को शांत करने का प्रयास किया।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जनपद एटा के थाना राजा का रामपुर निवासी छोटे लाल शाक्य का पुत्र नीतेश अपनी बहन (12) रिया के साथ बुधवार सुबह बाइक से कायमगंज स्थित बड़ी बहन के घर जा रहा था। कंपिल रुदायन मार्ग पर गांव मानिकपुर के निकट पीछे से आ रही स्कूल बस ने टक्कर मार दी। जिससे किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई।
चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। भाई ने घटना की सूचना स्वजनों को दी। मौके पर पहुंचे स्वजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस के समझाने के बाद स्वजन चले गए। पुलिस ने बस बरामद कर इसे थाने में खड़ी करवा दिया।
