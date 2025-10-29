फर्रुखाबाद में स्कूल बस की टक्कर से किशोरी की मौत, स्वजनों ने लगाया जाम

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जनपद एटा के थाना राजा का रामपुर निवासी छोटे लाल शाक्य का पुत्र नीतेश अपनी बहन (12) रिया के साथ बुधवार सुबह बाइक से कायमगंज स्थित बड़ी बहन के घर जा रहा था। कंपिल रुदायन मार्ग पर गांव मानिकपुर के निकट पीछे से आ रही स्कूल बस ने टक्कर मार दी। जिससे किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई।