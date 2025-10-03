'I Love मोहम्मद' की मुहिम पहुंची फर्रुखाबाद, पुलिस को लगानी पड़ी दौड़
फर्रुखाबाद में उन्नाव से शुरू हुई आई लव मोहम्मद मुहिम के पहुंचने से पुलिस सतर्क हो गई है। कमालगंज क्षेत्र के नसरतपुर गांव में एक टावर पर यह झंडा लगाया गया जिसे पुलिस ने उतरवा दिया और एक कोटेदार को हिरासत में लिया है। वहीं जहानगंज के करीमगंज में एक मुर्गी फार्म के पास दीवार पर यही लिखा पाया गया जिसे पुलिस ने पुतवा दिया।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। प्रदेश में कई जगहों पर बवाल का कारण बनी उन्नाव से शुरू हुई ‘आई लव मोहम्मद’ की मुहिम फर्रुखाबाद भी पहुंच गई। इसकी जानकारी होते ही पुलिस दौड़ी और हरकत करने वालों की तलाश में जुटी है।
पुलिस ने इस मामले में एक कोटेदार को हिरासत में भी लिया है। गुरुवार को कमालगंज क्षेत्र के गांव नसरतपुर में आई लव मोहम्मद लिखा सफेद झंडा टावर पर लगाया गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा टावर से झंडा उतरवाया। इस मामले में गांव के ही कोटेदार को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस झंडा लगाने वाले युवकों की तलाश कर रही है।
वहीं दूसरे मामले में जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव करीमगंज में स्थित मुर्गी फार्म के पास दीवार पर बाल पेंटिंग कर आई लव मोहम्मद लिखा गया था। जिसकी सूचना पर थानाध्यक्ष राजेश राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा व्हाइट पेंट मंगाकर दीवार पुतवाई। बाल पेंटिंग करने वालों की खोज में पुलिस जुट गई है।
