'I Love मोहम्मद' की मुहिम पहुंची फर्रुखाबाद, पुलिस को लगानी पड़ी दौड़

फर्रुखाबाद में उन्नाव से शुरू हुई आई लव मोहम्मद मुहिम के पहुंचने से पुलिस सतर्क हो गई है। कमालगंज क्षेत्र के नसरतपुर गांव में एक टावर पर यह झंडा लगाया गया जिसे पुलिस ने उतरवा दिया और एक कोटेदार को हिरासत में लिया है। वहीं जहानगंज के करीमगंज में एक मुर्गी फार्म के पास दीवार पर यही लिखा पाया गया जिसे पुलिस ने पुतवा दिया।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। प्रदेश में कई जगहों पर बवाल का कारण बनी उन्नाव से शुरू हुई ‘आई लव मोहम्मद’ की मुहिम फर्रुखाबाद भी पहुंच गई। इसकी जानकारी होते ही पुलिस दौड़ी और हरकत करने वालों की तलाश में जुटी है।

